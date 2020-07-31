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Hürriyet
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Haber Giriş: 31 Temmuz 2020 - 05:13,

Bayram namazı camilerde kılınabilecek mi?

Bayram namazı camilerde kılınabilecek mi sorusu, 31 Temmuz sabah Kurban Bayramı namazına iştigal etmek isteyen yüz binlerce vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Sabah saatlerinde bayram namazı camilerde kılınabilecek mi sorusuna alacakları cevaba göre hazırlıklarını yaparak yola çıkacak olan binlerce Müslüman, bu noktada yetkili isimlerin yapmış olduğu açıklamaları merak ediyor. Peki, bayram namazı camilerde kılınabilecek mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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Bayram namazı geçtiğimiz bayrama nazaran bu kez camilerde eda edilebilecek. Belirli kuralların haiz olacağı bayram namazı için kişisel seccade kullanımı önem arz edecek. Bayram namazı için safların sık tutulmaması ve sosyal mesafeye önem verilmesi gerekecek.Bayram namazları için de abdestin kesinlikle evde alınması gerektiğine vurgu yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ayrıca herkesin kendi seccadesini getirerek camide namaz kılması gerektiğini söyledi.Bakan Koca'nın diğer uyarıları ise şu şekilde;

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65 yaş üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunanların kurban yerleri gibi camilerdeki bayram namazından da uzak durması gerektiğini vurgulayan Koca, mezar ziyaretlerinin de arefe ve bayram sonrasına ertelenmesini, bayramlaşmaların da mümkün olduğunca telefonla yapılması gerektiğini söyledi. Koca ayrıca, "El öpmeyi, el öptürmeyi, tokalaşmayı, sarılıp öpüşmeyi gelecek bayramlara erteleyeceğiz" diye konuştu.

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Koca, Bilim Kurulu'nda 65 yaş üstüne yönelik kısıtlamaların bayram sonrası erken bir dönemde kaldırılmasına ilişkin bir yaklaşım olduğunu da söyledi.

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