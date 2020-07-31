Bayram namazı camilerde kılınabilecek mi?

Bayram namazı geçtiğimiz bayrama nazaran bu kez camilerde eda edilebilecek. Belirli kuralların haiz olacağı bayram namazı için kişisel seccade kullanımı önem arz edecek. Bayram namazı için safların sık tutulmaması ve sosyal mesafeye önem verilmesi gerekecek.Bayram namazları için de abdestin kesinlikle evde alınması gerektiğine vurgu yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ayrıca herkesin kendi seccadesini getirerek camide namaz kılması gerektiğini söyledi.Bakan Koca'nın diğer uyarıları ise şu şekilde;