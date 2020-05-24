Bayram mesajları ve kutlama sözleri burada! En güzel, resimli Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) mesajları

Ramazan Bayramı mesajları resimli, kısa ve uzun bayram mesajları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Ramazan Bayramı bu yıl 24 Mayıs’ta başladı ve üç gün boyunca devam edecek. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına veda ederken, bayram coşkusu da dört bir yanı sardı. Bir ay oyunca Ramazan ay boyunca bolca ibadet eden Müslümanlar bayram heyecanını yaşıyorlar. Koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar bu bayramda mesajlar göndererek kutlamalarını yapıyorlar. Sevdikleriniz için en güzel, resimli Ramazan Bayramı mesajları sizlerle.



EN GÜZEL RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI



Milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği müstesna günlerden olan Ramazan Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan Bayramı'mız mübarek Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.

Bugün dualarınızı her zamankinden daha çok yapın, koruyucu meleklerini avuçlarınızın içine çiçekler döksün, kalplerinize bedeninize ilham versin. Bayramları en hayırlı şekilde geçirmeyi nasip etsin bizlere. Ramazan Bayramınızı kutlarım.