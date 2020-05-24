Bayram mesajları ve kutlama sözleri burada! En güzel, resimli Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) mesajları
Bayram mesajları 2020 yılında da vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre yılın ilk bayramı bugün başladı. Müslümanlar üç gün boyunca devam edecek olan bayramda sevdiklerine mesajlar göndererek, onları hatırladıklarını gösteriyor ve güzel temennilerini iletiyorlar. En güzel, resimli, kısa Ramazan Bayramı mesajları yoğun ilgi görüyor. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz 2020 bayram mesajları ve kutlama sözleri
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Ramazan Bayramı mesajları resimli, kısa ve uzun bayram mesajları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Ramazan Bayramı bu yıl 24 Mayıs’ta başladı ve üç gün boyunca devam edecek. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına veda ederken, bayram coşkusu da dört bir yanı sardı. Bir ay oyunca Ramazan ay boyunca bolca ibadet eden Müslümanlar bayram heyecanını yaşıyorlar. Koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar bu bayramda mesajlar göndererek kutlamalarını yapıyorlar. Sevdikleriniz için en güzel, resimli Ramazan Bayramı mesajları sizlerle.
EN GÜZEL RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI
Milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği müstesna günlerden olan Ramazan Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan Bayramı'mız mübarek Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun. Bugün dualarınızı her zamankinden daha çok yapın, koruyucu meleklerini avuçlarınızın içine çiçekler döksün, kalplerinize bedeninize ilham versin. Bayramları en hayırlı şekilde geçirmeyi nasip etsin bizlere. Ramazan Bayramınızı kutlarım.
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Bugün Bayram! Mübarek Ramazan Bayramı. Tüm inananlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.
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Cenabı Hak tuttuğumuz oruçları, yaptığımız hayırları kabul etsin. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun. Bayramın sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor, mübarek Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum.
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KOMİK RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI
Minareden atlarım, bayramını kutlarım. Bugün yüzün öpülmekten solsun, miden şekerle dolsun, cüzdanını mahalle bücürleri soysun. Bayramın kutlu olsun
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SEVGİLİYE BAYRAM MESAJLARI
En güzel Anıları birlikte paylaşmak dileği ile en güzel hatıraları bu bayramda tazelemek dileği ile CANIM SEVGİLİM. Bayramın mübarek olsun. Aşkım..! Bayramını en yüce ve en samimi duygularımla kutlarım. Yüzün daima bayram sevinci içinde gülsün..!