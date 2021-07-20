Bayram mesajları resimli, uzun, kısa öz (Kurban Bayramı temalı bayram mesajları) Sevgiliye, aileye, kayınvalideye resimli bayram mesajları 2021

Bayram mesajları ile mübarek Kurban Bayramı kutlanıyor. İşte henüz aradığı bayram mesajını bulamamış olanlar için birbirinden farklı bayram mesajları...



2021 BAYRAM MESAJLARI



Hepimizin #KurbanBayramı mübarek,

hanelerimiz mamur,

gönüllerimiz mesrur,

kardeşliğimiz kavi,

sağlık ve sıhhatimiz daim olsun. Mevla nice bayramlara kavuşmayı nasip ve müyesser eylesin.



Kurban Bayramı’nın, ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık, mutluluk dolu ve tedbirlerin elden bırakılmadığı bir bayram diliyoruz.



Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu #KurbanBayramı yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!



Hepinizin #KurbanBayramı kutlu, mutlu, mübarek olsun. Her geçen yıl "nerede o eski bayramlar" hissi giderek artsa da gönlünüzce bir bayram geçirirsiniz inşallah.



Tüm İslam aleminin ve camiamızın Kurban Bayramı’nı kutlar; sevdikleriniz ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.#KurbanBayramı



Mutluluklar ömrünüzce, her şey gönlünüzce olsun.



Sağlıklı, huzurlu günler (#Salı)#KurbanBayramınızı tebrik ediyorum



Sağlıkla huzurlu sevgi dolu güzel ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle, Sevgiler Tüm müslümanların bayramını tebrik eder, birlik ve beraberlik içerisinde mutlu, huzurlu, sağlıklı bayramlar dilerim.



"Birkaç piri fâniden gönül, birkaç çocuktan gülücük, birkaç fakirden de gönül alabileceğimiz bayramlar olsun efendim.



