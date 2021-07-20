Bayram mesajları resimli, uzun, kısa öz (Kurban Bayramı temalı bayram mesajları) Sevgiliye, aileye, kayınvalideye resimli bayram mesajları 2021
Bayram mesajları 2021, yılının en güzel seçenekleri ile paylaşımlarda yer alıyor. En çok tercih edilen resimli bayram mesajları Kurban Bayramı mesajlarında görsel şölen oluşturuyor.Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı ile en güzel bayram mesajları bir kez daha gündeme geldi. En farklı ve en güzel bayram mesajını bulmak isteyenler, erken saatlerden itibaren bayram mesajlarını inceliyor. İşte kurban bayramı temalı sevgiliye, aileye, kayınvalideye resimli bayram mesajları
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Bayram mesajları ile mübarek Kurban Bayramı kutlanıyor. İşte henüz aradığı bayram mesajını bulamamış olanlar için birbirinden farklı bayram mesajları...
2021 BAYRAM MESAJLARI
Hepimizin #KurbanBayramı mübarek, hanelerimiz mamur, gönüllerimiz mesrur, kardeşliğimiz kavi, sağlık ve sıhhatimiz daim olsun. Mevla nice bayramlara kavuşmayı nasip ve müyesser eylesin.
Kurban Bayramı’nın, ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık, mutluluk dolu ve tedbirlerin elden bırakılmadığı bir bayram diliyoruz.
Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu #KurbanBayramı yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!
Hepinizin #KurbanBayramı kutlu, mutlu, mübarek olsun. Her geçen yıl "nerede o eski bayramlar" hissi giderek artsa da gönlünüzce bir bayram geçirirsiniz inşallah.
Tüm İslam aleminin ve camiamızın Kurban Bayramı’nı kutlar; sevdikleriniz ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.#KurbanBayramı
Sağlıkla huzurlu sevgi dolu güzel ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle, Sevgiler Tüm müslümanların bayramını tebrik eder, birlik ve beraberlik içerisinde mutlu, huzurlu, sağlıklı bayramlar dilerim.
"Birkaç piri fâniden gönül, birkaç çocuktan gülücük, birkaç fakirden de gönül alabileceğimiz bayramlar olsun efendim.
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2021 BAYRAM MESAJLARI
En kötü gününüzün Bayram günü kadar neşeli umut dolu ve heyecanlı geçmesi dileğiyle bayramınızı kutlar savaşın olmadığı, barış ve kardeşliğin hüküm sürdüğü, İnsanların ölmediği bir dünya dileğiyle tüm islam âleminin Kurban Bayramı kutlu olsun...
Kurban Bayramının sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıkacağı, nefsani duygularımızı bir nebze olsun terbiye etmeye güzel bir vesile olmasını dilerim.
Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim.
Kurban Bayramı’nın bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.
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Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.
Bayramın sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor, mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum.
Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Kurban Bayramınız kutlu, dualarınız kabul olsun.
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Bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan Kurban Bayramı kutlu olsun.
Bayramın coşkusunu, mutluluğunu tüm aile bireyleriyle, komşularımızla paylaşarak daha da anlamlı hale getirdiğimiz güzel bir bayram dileğiyle. Bayramınız mübarek olsun.
Bizleri bayrama ulaştıran, bizlere bayram sevincini yaşatan Allah'a şükürler olsun. Milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı kutlu olsun.
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Dünyadaki zulmün son bulduğu, çocukların yüzlerinin güldüğü nice bayramlara kavuşmak dileğiyle; Bütün Müslümanların Kurban Bayramı Kutlu Olsun .
Bayram, dost, akraba ve büyüklerimizin ziyaret edildiği, hastaların, kimsesizlerin, yetimlerin ve muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı günlerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı’nızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.
Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun.. İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun.
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Sağlıklı, huzurlu, mutlu nice Ramazan Bayramı'nı birlikte karşılamamız dileğiyle. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun.
Çok kıymetli büyüklerim, hocalarım, arkadaşlarım, tanış olduğum, muhabbet duyduğum, aşina olduğum ahalinin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ederim. Bayramlar bayram ola! Kutlu olsun.
Yolumuzu gözleyen sevdiklerimizle tekrar kavuştuğumuz sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar olması dileğiyle. Kurban Bayramı’mız kutlu olsun.
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Dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren Kurban Bayramı hayırlara vesile olsun.Kurban Bayramı’nın bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.
Yüce dinimizin bizlere en güzel hediyelerinden biri olan Kurban Bayramına ulaşmanın emsalsiz huzur ve sevincini yaşıyoruz. Kurban Bayramı'mız mübarek olsun…
Kurban Bayramı'nın başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyaya sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik getirmesini diliyorum. İyi bayramlar...
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Bayram günleri, maddi ve manevi dayanışmanın; sevgi, saygı, hoşgörü ve barışın da doruğa ulaştığı günler olsun. Bayram’ınız mübarek olsun.
Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun..
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Kalp kırmayı, gönül yıkmayı umursamıyor ve sonra kalkıp imandan bahsediyor insanlar. iman, ayet ve hadisleri nefsimize göre tefsir etmek değil, imanlı olmak kalp kırmamaktır. Hayırlı Bayramlar...
"Her bayram aynı heyecanla beklenir, aynı sevinçle yaşanır. Ailemizden, sevdiklerimizden uzak geçirdiğimiz bayramlar da var elbet. Ne kadar uzak olsak da kalbimiz hep onlarla."
Gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, Dostluğu, sevgiyi, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz nica bayramımız mübarek olsun. "
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Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.
Küskünlüklerin sona erdiği , sevinçlerinizin çoğalacağı , sağlıklı , huzurlu ve mutlu bayramlar dileriz.
Biriktirdiğin değil,paylaştığın senindir.Yetim,öksüz ve muhtaçların gözetildiği ruhuna uygun geçirilecek bir bayram dilerim.
slam Alemi'nin kardeşliğine, yerinden edilmiş mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur ve selametine vesile olması dileği ile #KurbanBayramı'mız mübarek olsun...