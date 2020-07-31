Bayram mesajları resimli, kısa, yeni ve anlamlı 2020! Cuma gününe Kurban Bayramı mesajları ile anlam katın!
Bayram mesajları ile Kurban Bayramı için güzel dilekler sunacak olan Müslümanlar, bu kapsamda en güzel resimli bayram mesajları arasından birisini, ya da kısa ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları seçeneklerinden birini tercih edecek. Bayram sabahı itibariyle uzaktaki akrabaya, dosta, ablaya, kocaya, sevgiliye bayram mesajları göndermek isteyen milyonlarca kişi, kendilerine en uygun seçenekleri araştırıyor. İşte, bu kapsamda gönül rahatlığı ile gönderilebilecek birbirinden güzel, anlamlı, kısa ve resimli bayram mesajları seçenekleri ve Kurban Bayramı tebrik sözleri
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1
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Kurban bayramı mesajları, uzakları yakın hale getirip bağları kuvvetlendirme çerçevesinde her bayram olduğu gibi bu bayramda önem arz ediyor. Uzaktaki yakınlarına bayram mesajları aracılığıyla gönlünün sıcaklığını paylaşacak olan binlerce Müslüman, kısa ve resimli bayram mesajları arasından birisini tercih ederek paylaşımlarında yer vermek istiyor. Facebook, Instagram gibi sosyal medya hesaplarında da paylaşılabilecek olan Kurban Bayramı mesajları, kısa, anlamlı ve yeni seçenekler ile rağbet görüyor. İşte, bu kapsamda 2020 yılına özel olarak hazırlanan birbirinden anlamlı ve resimli Kurban Bayramı mesajları seçenekleri
KISA VE RESİMLİ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2020
Bu bayramın birlik-beraberlik, kardeşlik, saygı-sevgi getirmesi dileğimle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun
“Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine, sevmek ve sevilmek için çareler arayın.” der Hz. Mevlâna. Sahtelikten uzak, kalbinize müsaade edip huzur dolacağınız bir KURBAN BAYRAMI diliyorum.
Allah katında kurbanlarımızın makbul olmasını diler ve bayramın getirdiği kardeşlik, dayanışma ve kaynaşma ruhu ile tüm dünyanın barış, huzur ve esenlik içinde yaşamasını Cenabı Hak’tan niyaz ederim
2
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Kurban Bayramınızı kutlar, nice bayramlara sağlıkla ulaşmanızı temenni ederim
Kurban Bayramı vesilesiyle sağlıklı, huzurlu, esenlik dolu günler geçirmenizi diliyorum
Bugün dualarınızı her zamankinden daha çok yapın, koruyucu meleklerini avuçlarınızın içine çiçekler döksün, kalplerinize bedeninize ilham versin. Bayramları en hayırlı şekilde geçirmeyi nasip etsin bizlere. Kurban bayramınızı kutlarım.
3
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Bugün Bayram! Mübarek Kurban Bayramı. Tüm inananlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün.
Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Kurban Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.
Bayramlar o kadar büyülüdür ki, gelişi bütün bir yıl beklenir ve gidişindeki keder de ancak böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir neşeye dönüşür. Kurban Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar
Evinize gül kokusu essin kalplerinize Allah iyilik versin. Bu bayramda da ellerimiz her zamanki gibi mutlulukla birleşsin. Kurban bayramınızı Kutlarım
4
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Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun..
Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.
Gülerek geldi Mübarek Kurban Bayramı, şimdi ellerim havada dua ediyorum Yaradan'ıma bu Mübarek Kurban Bayramında herkes mutlu olur inşallah dualarım Allah'ıma..
5
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Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınız yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!
Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramın mübarek olsun!
6
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Bugün Kurban Bayramı, kurbanlar kesilecek sevap niyetiyle etler dağıtalacak herkese. Yürekler bir olacak gönüllere kilitlenecek. Gökler rahmet bereketiyle yağmurlar boşaltacak yeryüzüne. Bugün hepimizin yüreği şenlenip bayram sevinciyle coşacak. Hepimizin Kurban Bayramı kutlu olsun.
Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.
7
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Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız bereketli olsun!
Yürekten bir dua, tatlı bir tebessüm, sıcak bir mesaj, kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun, Kurban Bayramınız mübarek olsun..
Şeker tadında bir Kurban Bayramı diler her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni ederiz iyi bayramlar….
Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Kurban Bayramınız mübarek olsun..
Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.