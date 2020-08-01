Bayram mesajları mesajları 2020: Resimli Kurban Bayramı mesajları öne çıkıyor! Aileye, arkadaşlara ve sevgiliye Kurban Bayramı mesajları 2020

Kurban Bayramı mesajları, kesim ve dağıtım işlemlerinin büyük oranda tamamlandığı bayramın ikinci günü ile birlikte araştırılan konular arasında yerini aldı. Kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, yardımlaşma ve dayanışmanın ön planda olacağı Kurban Bayramı, mesajlar ve sözler ile kutlanıyor. Kurban Bayramı mesajları ile resimli, kısa ve değişik alternatifler ön planda oluyor. Sevdiklerine mesaj göndermek isteyen vatandaşlar Kurban Bayramı mesajlarına yoğun ilgi gösteriyorlar. İşte, 2020 yılına özel resimli, yeni Kurban Bayramı mesajları ve sözleri…



RESİMLİ BAYRAM MESAJLARI 2020Kurban Bayramı mesajları ile ilgili araştırmalar hızlandı. Resimli, yeni, anlamlı Kurban Bayramı mesajları ve sözleri bu önemli günün gelmesi ile beraber yoğun ilgi görüyor. Müslümanlar her yıl dini bayramları büyük bir heyecanla bekliyorlar. Kurban Bayramı arefesi bu yıl 30 Temmuz tarihine denk geldi. Bayramın birinci günü ise 31 Temmuz Cuma günü gerçekleşti. Koronavirüs önlemleri kapsamında mesafe kuralına dikkat eden vatandaşlar, sevdiklerine mesajlar göndererek bayramlarını kutluyorlar. İşte en güzel, resimli ve yeni resimli Kurban Bayramı mesajları…



Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Bayramlar. (8)



Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)



Her yerde olmak gibi bir duan varsa gönüllere gir. Çünkü sevenler sevdiklerini gönüllerde taşır. Hayırlı Bayramlar.



Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Bayramlar.