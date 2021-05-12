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GeriGündem Bayram mesajları anlamlı ve farklı seçenekleriyle burada - İşte sevgiliye-anneye kısa-uzun, dualı, resimli-resimsiz Ramazan Bayramı mesajları
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Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 - 15:12 | 

Bayram mesajları anlamlı ve farklı seçenekleriyle burada - İşte sevgiliye-anneye kısa-uzun, dualı, resimli-resimsiz Ramazan Bayramı mesajları

Bayram mesajları, 3 gün sürecek Ramazan Bayramı öncesi en çok araştırılan konulardan biri oldu. Yılın ilk dini bayramını koronavirüs nedeniyle sevdiklerinden uzakta geçirenler için bu yıl bayram mesajları her zamankinden daha fazla ilgi görüyor. Özellikle anneye ve sevgiliye gönderilecek bayram mesajlarında farklı seçenekler aranıyor. Henüz aradığı bayram mesajını bulamamış olanlar için uzunlu-kısalı, resimli-resimsiz bayram mesajları seçeneklerini bir araya getirdik. İşte sevgiliye, eşe, arkadaşa, anneye gönderilebilecek bayram mesajları ve Ramazan Bayramı görselleri...

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Yakınlarının ve İslam aleminin bayramını kutlamak isteyenler, erkenden bayram mesajları araştırmalarına başladı. Milyonlarca Müslüman, Ramazan ayının ardından bayrama kavuşmanın sevinci ve coşkusunu yaşayacak. Ramazan bayramı mesajları da bu coşkunun bir parçası. Bir bayramı daha karşılamanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, duygularını bayram mesajları ile dile getiriyor. İşte sevgiliye, eşe, arkadaşa, anneye gönderilebilecek Bayram mesajları ve Ramazan Bayramı görselleri...

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BAYRAM MESAJLARI

Mutlu huzurlu bayramlar dilerim. Küçüklerimin gözlerinden büyüklerimin ellerinden öperim.

Herkese, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir bayram dilerim! Hayatın en güzel renkleri hep yanınızda olsun!

Tüm dünyaya ve güzel ülkemize barış ve huzur getirmesi dileğiyle hepimize hayırlı, mutlu iyi bayramlar dilerim.

Bayram'ımız mübarek olsun.Sağlık ve huzurun peşimizi bırakmadığı nice Bayram'larımız olsun.

Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

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Yüce RABBİME hamd olsun bir bayrama daha sağlıkla kavuştuk... Allah ülkemize barış ve huzur içinde nice bayramlar göstersin inşallah... Tüm Müslüman Aleminin mübarek Şeker Bayramını kutlarım.

Sema kapılarının açık olduğu bugünde heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle hayırlı bayramlar.

Huzur Kalbimizde Olduğu Sürece Gözlerimizde parlayacaktır, Tıp ki Bugün içimizdeki Huzur Gözümüzdeki Işık Gibi, Bayramınız Mübarek Olsun..

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun.

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice Ramazan Bayramlarına..

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Dünya'da ve ahirette hakiki bayramları yapabilmek temennisiyle Ramazan Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim.

Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için. Ramazan Bayramınızı kutlarım.

Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlar; küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dilerim

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Bayram, dost, akraba ve büyüklerimizin ziyaret edildiği, hastaların, kimsesizlerin, yetimlerin ve muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı günlerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı’nızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

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Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramı’nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle..

Ramazan Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun.

Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak “merhabadır” bayramlar.

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En delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun.

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Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir ve duaların kabul olsun , sevdiklerin hep seninle olsun Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun.

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Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesini diliyorum... İyi bayramlar!

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