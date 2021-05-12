Bayram mesajları anlamlı ve farklı seçenekleriyle burada - İşte sevgiliye-anneye kısa-uzun, dualı, resimli-resimsiz Ramazan Bayramı mesajları

Yüce RABBİME hamd olsun bir bayrama daha sağlıkla kavuştuk... Allah ülkemize barış ve huzur içinde nice bayramlar göstersin inşallah... Tüm Müslüman Aleminin mübarek Şeker Bayramını kutlarım.



Sema kapılarının açık olduğu bugünde heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle hayırlı bayramlar.



Huzur Kalbimizde Olduğu Sürece Gözlerimizde parlayacaktır, Tıp ki Bugün içimizdeki Huzur Gözümüzdeki Işık Gibi, Bayramınız Mübarek Olsun..



Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun.



Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice Ramazan Bayramlarına..