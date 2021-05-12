Bayram mesajları anlamlı ve farklı seçenekleriyle burada - İşte sevgiliye-anneye kısa-uzun, dualı, resimli-resimsiz Ramazan Bayramı mesajları
Bayram mesajları, 3 gün sürecek Ramazan Bayramı öncesi en çok araştırılan konulardan biri oldu. Yılın ilk dini bayramını koronavirüs nedeniyle sevdiklerinden uzakta geçirenler için bu yıl bayram mesajları her zamankinden daha fazla ilgi görüyor. Özellikle anneye ve sevgiliye gönderilecek bayram mesajlarında farklı seçenekler aranıyor. Henüz aradığı bayram mesajını bulamamış olanlar için uzunlu-kısalı, resimli-resimsiz bayram mesajları seçeneklerini bir araya getirdik. İşte sevgiliye, eşe, arkadaşa, anneye gönderilebilecek bayram mesajları ve Ramazan Bayramı görselleri...
Yakınlarının ve İslam aleminin bayramını kutlamak isteyenler, erkenden bayram mesajları araştırmalarına başladı. Milyonlarca Müslüman, Ramazan ayının ardından bayrama kavuşmanın sevinci ve coşkusunu yaşayacak. Ramazan bayramı mesajları da bu coşkunun bir parçası. Bir bayramı daha karşılamanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, duygularını bayram mesajları ile dile getiriyor. İşte sevgiliye, eşe, arkadaşa, anneye gönderilebilecek Bayram mesajları ve Ramazan Bayramı görselleri...
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