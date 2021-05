Bayram mesajları 2021: En güzel Ramazan Bayramı mesajları, anlamlı, resimli, kısa ve uzun şeker bayramı kutlama sözleri

Sevdiklerinizle sağlıkla bir arada olacağınız, kucaklaşacağınız, özlem gidereceğiniz nice bayramlar dileriz. Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun!



Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.



Sana gelen her iyilik Allah'tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu Ramazan Bayramın mübarek olsun.



Bu en mutlu günümüzde, güzel ve özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, saygılarımızı, sevgilerimizi, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun...