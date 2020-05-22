Bayram mesajları 2020! Sevdikleriniz için en güzel, resimli Ramazan Bayramı kutlama mesajları
Bayram mesajları, Ramazan Bayramı’na az bir zaman kala araştırılan konular arasında yerini aldı. Müslümanlar bu yıl 24 Nisan’da başlayan on bir ayın sultanı ramazan ayının ardından başlayacak olan bayramı heyecanla bekliyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvime göre bu yıl Ramazan Bayramı’nın birinci günü 24 Mayıs olacak. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel, resimli ve yeni Ramazan Bayramı kutlama mesajları
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Ramazan Bayramı mesajları 2020 yılında da yoğun ilgi görüyor. En güzel, resimli Ramazan Bayramı kutlama mesajları araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvime göre bu yıl Ramazan Bayramı 24 Mayıs’ta başlayacak. 23 Mayıs ise arefe günü olacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar sevdiklerinize mesajlar göndererek kutlamalarını iletiyorlar. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz, sosyal medya hesaplarınız üzerinden yayınlayabileceğiniz en güzel, resimli, kısa ve uzun bayram mesajları ve sözleri…
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RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI
Sevgi ve saygının daha da güçlendiği, hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştiği, aile ve milletimizin birleştirici özel günlerinden Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun. Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyor; yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum... Milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği müstesna günlerden olan Ramazan Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.
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Cenabı hak tuttuğumuz oruçları, yaptığımız hayırları kabul etsin. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun. Bayramın sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor, mübarek Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum. Tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.
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Bayramlar; dargınlıkların unutulduğu, incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun. Ramazan Bayramı’nı kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Bayram, dost, akraba ve büyüklerimizin ziyaret edildiği, hastaların, kimsesizlerin, yetimlerin ve muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı günlerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı’nızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.