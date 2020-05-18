Bayram kredisi veren bankalar hangileri? Bayram kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Ramazan Bayramı'na günler kala bankalar bayram kredilerini açıklamaya başladı. Bazı bankalar nakit ihtiyacı olan müşterilerine aylık yüzde 0,79'dan ve 0,99'dan, başlayan faiz oranlarıyla Bayrama Özel İhtiyaç Kredisi sunuyor. Peki, bayram kredisi veren bankalar hangileri? Bayram kredisi başvurusu nasıl yapılır?
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Ramazan Bayramı'na yaklaşırken, pek çok kamu ve özel banka vatandaşları bayram kredisiyle ilgili bilgilendirmeye başladı. Bayram kredisi vade ve faiz oranlarını açıklayan bankalar, başvuru işleminin detaylarını da açıkladı. Peki, bayram kredisi veren bankalar hangileri? Bayram kredisi başvurusu nasıl yapılır?
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QNB Finansbank’tan bayrama özel ihtiyaç kredisi
QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan müşterilerine aylık yüzde 0,89'dan başlayan faiz oranlarıyla Bayrama Özel İhtiyaç Kredisi sunuyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, bayramda nakit ihtiyacı olan müşterilerine 60 aya varan vade seçenekleri ve aylık yüzde 0,89’dan başlayan faiz oranlarıyla Bayrama Özel İhtiyaç Kredisi sunuyor.8 Mayıs 2020 itibarıyla başlayan kampanya kapsamında, QNB Finansbank müşterileri şubelere gitmeye gerek olmadan internet veya Cep Şubesi’nden ya da 0850 220 8 573 numaralı Alo Kredi hattını arayarak fırsattan yararlanabilecek.
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TEB'den bayrama özel ihtiyaç kredisi
Türk Ekonomi Bankası (TEB), Ramazan Bayramı'na özel kampanyasıyla, kredi kullanmak isteyen müşterilerine yüzde 0,99 faiz oranıyla ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi fırsatı sunuyor.TEB'den yapılan açıklamaya göre, 31 Mayıs'a kadar devam edecek olan yeni kampanyasıyla banka, müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını uygun ödeme koşullarıyla karşılayacak.Bayrama özel ihtiyaç kredisi, yüzde 0,99 faiz oranıyla ve 3 ile 36 ay arasında değişen vade seçenekleriyle müşterilerin farklı tutarlardaki nakit ihtiyaçlarına çözüm sunuyor. TEB'in bayram kredisinden yararlanmak isteyen müşteriler, CEPTETEB internet şubesi, Mobil Bankacılık, Çağrı Merkezi ve TEB Şubelerden başvuru yapabiliyor.
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Garanti BBVA'dan bayram kredisi kampanyası
Garanti BBVA, çalışanların, esnafın ve emeklilerin Ramazan Bayramı öncesi artan ihtiyaçlarını kolayca ve en uygun şartlarda karşılayabilmesi amacıyla, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle bayram kredisi kampanyası başlattı.Kampanyadan yararlanmak isteyenler, Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet, Garanti BBVA Şubeleri ve 444 0 335 Garanti BBVA Anında Kredi Hattı'ndan kolayca kredi başvurusunda bulunabiliyor.
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Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Akbank, yüzde 0,99'dan başlayan faizlerle "Ramazan Bayramına Özel İhtiyaç Kredisi" kampanyası başlattı.Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Akbank'tan ihtiyaç kredisi kullanacak Akbank müşterileri, kredilerinin ilk taksitlerini de 3 aya kadar erteleyebilecek.Kredi kullanmak isteyen müşteriler 7/24 Akbank Mobil aracılığıyla kredi başvurularını yapabilir ya da dilerlerse 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi'mizi arayabilir veya kendilerine en yakın Akbank şubesi ile kolayca iletişime geçebilirler.
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Şekerbank'tan taksit ertelemeli bayram kredisi
Şekerbank, müşterilerinin nakit ihtiyaçları için Ramazan Bayramı'na özel kampanya başlattı. Şekerbank'ın açıklamasına göre, banka, bayram öncesinde nakit ihtiyacı artan bireysel müşterileri için kampanya hayata geçirdi. 60 aya varan vadelerin yer aldığı gelenekselleşen kampanya kapsamında, 3 ay taksit erteleme imkanı ve yüzde 0,79'dan başlayan faiz oranlarıyla finansman desteği sağlanacak.Şekerbank ayrıca Şeker Bonus kart sahiplerine, 26 Mayıs'a kadar üye iş yerleri ve online marketlerde gerçekleştirecekleri 125 TL ve üzeri ikinci alışverişlerinde 20 TL hediye Bonus, toplamda 100 TL hediye Bonus fırsatı sunuyor. Kampanyaya katılmak için müşterilerin, harcama yapmadan önce "KATIL" yazıp 7353'e SMS göndermesi yeterli olacak.