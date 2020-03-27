Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih öne çekildi – Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Her sene milyonlarca emekli Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere senede iki kez bayram ikramiyesi alıyor. 2020 Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala bin TL’lik bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih gündeme gelmişti. Beklenen açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’dan geldi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
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Ramazan Bayramı öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de bayram ikramiyesinin ödeneceği tarihti. Daha önce ikramiye tarihini öne çektiklerini duyuran Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan hatırlatma geldi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenecek bin lira ikramiyenin nisan ayında verileceğini bildirdi. Selçuk, “Ramazan bayram ikramiyesini öne aldık. Nisan ayrının ilk yarısında hesaplara yatmış olacak.” Dedi
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CUMHURBAŞKANI DA DUYURMUŞTU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs zirvesi sonrası ulusa sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan emeklilerin bin liralık bayram ikramiyeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz." dedi.