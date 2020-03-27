Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih öne çekildi – Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

CUMHURBAŞKANI DA DUYURMUŞTU Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs zirvesi sonrası ulusa sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan emeklilerin bin liralık bayram ikramiyeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz." dedi.