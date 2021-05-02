Bayram ikramiyesinde son gelişmeler: 2021 Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İkramiyeler ne kadar?
Emeklilere ramazan ve kurban bayramı olmak üzere yılda 2 kez ikramiye veriliyor. 2021 Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Zamlı bayram ikramiyesi ne kadar oldu? İşte bayram ikramiyesinde son gelişmeler...
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Emekliye bayram ikramiyesinin hesaplara geçeceği tarih, 2021 Ramazan ayına kısa bir süre kala gündeme geldi. Yaklaşık 12.5 milyon emekli ile dul ve yetime 2018 yılından bu yana her Ramazan ve Kurban bayramında biner lira bayram ikramiyesi veriliyor. B Geçtiğimiz sene emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce hesaplara yatırılmıştı.
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BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bin artı enflasyon. Bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız. İnşallah 1100 TL olarak duyuracağız. Bunu da Meclis'e değil kararname ile göndereceğim. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştirelim istiyorum." ifadelerini kullandı.
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TBMM Genel Kurulunda, kanun teklifi görüşmelerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği emeklilerin bayram ikramiyesinin 1100 liraya çıkarılmasını içeren madde kabul edildi.
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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Bu yıl ödemenin ne zaman yapılacağı henüz resmi olarak açıklanmadı ancak Ramazan Bayramı tarihi göz önüne alındığında ödemelerin Mayıs ayının ilk 10 gününde yapılması bekleniyor.