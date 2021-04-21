Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar? 2021 Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinde son bilgiler..
Emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada bayram ikramiyelerinde enflasyon oranında artış yapılacağını duyurdu. Daha önce bayramda emeklilere 1000 lira ikramiye veriliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram ikramiyelerinin enflasyon oranında artırılacağını açıklamasının ardından Türkiye Emekliler Derneği hesaplama yaparak 1545 lira talep ettiklerini duyurdu.
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Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri, ramazan ayının gelmesi ile beraber araştırılan konular arasında yerini aldı. Ramazan Bayramı 2021 yılında mayıs ayına denk geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi ile ilgili açıklama yaptı ve ikramiyelerin zamlı yatırılacağını duyurdu. Peki, bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak?
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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Bayram ikramiyelerinin ilk ödemelerini Mayıs başında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim. Emeklilerin şartlarının daha da iyileşmesine hazırlanıyoruz.’ açıklamasında bulundu.
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BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere ödenen biner liralık bayram ikramiyesinde enflasyon oranında artış yapılacağını ve ilk ikramiyenin mayıs ayının başında ödeneceğini, Kurban Bayramı ödemesini ise temmuz ayının ortasına doğru gerçekleşeceğini açıkladı.
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EMEKLİLERİN İSTEĞİ 1545 LİRA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram ikramiyelerinin enflasyon oranında artırılacağını açıklamasının ardından Türkiye Emekliler Derneği hesaplama yaparak 1545 lira talep ettiklerini açıkladı.
TÜED olarak enflasyon oranları ve ekonomideki dalgalanmalar da dikkate alınarak bayram ikramiyelerinde artış yapılmasını bir süredir talep ettiklerini vurgulayan Ergün, şöyle konuştu:
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"Sayın Cumhurbaşkanımızın, bayram ikramiyelerine enflasyon oranında artış yapılacağı yönündeki açıklaması milyonlarca emekliyi mutlu etti. Ramazan ayı ve bayram öncesi güzel bir haber almış olduk. Gerçekten giderek eriyen ve alım gücünü yitiren ikramiyelerimiz için bu düzenleme gerekiyordu. Sesimize kulak verdiği ve bizleri unutmadığı için bütün emekliler adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."
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Bayram ikramiyelerine enflasyon oranında yapılacak artışın geçmişe dönük işletilmesini talep eden Ergün, "İkramiyenin ödenmeye başlandığı tarihten itibaren emekli aylıklarına altı ayda bir yapılan zam ikramiyelere de uygulanmalı. 2021'in birinci altı ayında bayramlar öncesinde ödenecek ikramiye 1.545 liraya yükseltilmelidir." dedi.