Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar? 2021 Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinde son bilgiler..

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri, ramazan ayının gelmesi ile beraber araştırılan konular arasında yerini aldı. Ramazan Bayramı 2021 yılında mayıs ayına denk geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi ile ilgili açıklama yaptı ve ikramiyelerin zamlı yatırılacağını duyurdu. Peki, bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak?