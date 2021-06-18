Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte Kurban Bayramı ikramiyesinde son durum
Kurban Bayramı nedeniyle maaşlarına ek olarak ikramiye alacak olan emekliler, yapılacak resmi açıklamaya odaklandı. İlk ödemeyi Ramazan Bayramı'nda alan emekliler, ikinci ödemelerini Kurban bayramı öncesinde hesaplarında görecek. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiye ödemesi ne zaman?
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Emeklilerin 2021 Kurban Bayramı ikramiyeleri için sorgulamalar devam ediyor. Emekli maaşlarına ek olarak Kurban Bayramı öncesinde ikramiye alacak olan emekliler, devletin yapacağı ödemelerin tarihini sorguluyor. İşte, Kurban Bayramı ikramiyesinde son durum...
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KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?
Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinden SGK'dan emekli aylığı alanların yanı sıra, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanıyor. İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da faydalanabiliyor.
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TARİH BELLİ OLMADI
Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.
İkramiye ödemelerinin de bu tarihten bir hafta önce yapılması bekleniyor.
Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.