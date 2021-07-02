Bayram ikramiyesi ne zaman hangi gün yatırılacak? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesinde son durum
Bayram ikramiyesinin hesaplara yatırılacağı tarih için geri sayım başladı. 20 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi milyonlarca emekli bayram ikramiyeleri için yapılacak açıklamaya kilitlendi. Her dini bayramda ödenen bayram ikramiyeleri 1.100 TL olarak hesaplara yatırılacak. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin bayram erken ödenmesi bekleniyor. Peki, Bayram ikramiyesi ne zaman hangi gün yatırılacak? İşte, Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarih hakkında ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak sorusu son günlerde öne çıkan konulardan oldu. Hem temmuz zammı hem de bayram ikramiyeleri için geri sayım başladı. Bu yıl Kurban Bayramı 20-23 Temmuz’da idrak edilecek. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında ödenebileceği ön görülüyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama henüz gelmedi.
2
BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.
Kurban Bayramı 20 Temmuz’da başladığı için bayram ikramiyesinin de bu tarihten önce yatırılması bekleniyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında ödenebileceği ifade ediliyor. Ödemeler yine 1.100 lira olacak. Hatırlanacağı üzere Ramazan Bayramı’nda 1.000 liralık ikramiye 1.100 liraya çıkarılmıştı.
3
Böylece SSK ve Bağkur emeklileri de 17 Temmuz itibarıyla hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini almış olacak. Memur emeklisi maaşını 1-5 Temmuz’da çektiği için zam farkının ay içinde ödenmesi bekleniyor. Ancak bayram dolayısıyla bu farkın da öne çekilme ihtimali var.
4
KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?
Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinden SGK'dan emekli aylığı alanların yanı sıra, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanıyor. İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da faydalanabiliyor.