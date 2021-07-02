Bayram ikramiyesi ne zaman hangi gün yatırılacak? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesinde son durum

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak sorusu son günlerde öne çıkan konulardan oldu. Hem temmuz zammı hem de bayram ikramiyeleri için geri sayım başladı. Bu yıl Kurban Bayramı 20-23 Temmuz’da idrak edilecek. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında ödenebileceği ön görülüyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama henüz gelmedi.