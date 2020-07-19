Bayram ikramiyeleri yattı mı? Emekli bayram ikramiyesi yatış tarihleri belli oldu!
Emekli bayram ikramiyeleri için merakla araştırılan tarih açıklaması, geçtiğimiz hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştı. Ödemelerin yapılmaya başlandığını duyuran bakanlık, belirtilen tarih kapsamında tüm emeklilerin maaşını alabileceğini açıkladı. Peki, emekli bayram ikramiyeleri kime ne zaman yatacak? İşte, emekli bayram ikramiyeleri yatış tarihi hakkında bazı bilgiler
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Emekli bayram ikramiyeleri için yatış tarihi belli oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 12 milyon emekli, 29 Temmuz'a kadar ödemeleri hesaplarında görebilecek. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte, pek çok vatandaşı yakından ilgilendiren o konu hakkında detaylı bilgiler
17-29 Temmuz arasında Kurban Bayramı ikramiyelerini alacak emeklilerin ilk ödemeleri 17 Temmuz Cuma günü başladı.
SSK emeklilerinin ödemeleri 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılırken, Bağ-Kur emeklileri ise ödemelerini 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacak.
Yapılan tarih düzenlemesi ile emeklilerin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamalarının önüne geçilecek.
İkramiyeler zamlı emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacak.
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EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ
Emekli sandığı kapsamındakilere ise temmuz ayı farkları ile ağustos aylıkları da Kurban Bayramı ikramiyeleri ile aynı gün ödenecek.
Ziraat Bankası’ndan her ayın 1'inci ve 2'nci gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz’da, 3, 4 ve 5'inci günlerinde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz’da ödeme yapılacak.
Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerin ödemeleri ise 28 Temmuz’da hesaplarına yatırılacak.
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BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?
Ödemenin yapılacağı tarihte SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.
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BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI NE KADARDIR?
Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce ödenecek bayram ikramiyesi tutarı 1.000'er TL'dir. Bayram ikramiyesi başvuru şartı olmaksızın gelir aylık almakta olduğunuz banka hesabınıza yatırılmaktadır.
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DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
Vefat eden sigortalılardan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir.
Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle %50 hisse oranı ile eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; 1.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılır.