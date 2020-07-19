Bayram ikramiyeleri yattı mı? Emekli bayram ikramiyesi yatış tarihleri belli oldu!

Emekli bayram ikramiyeleri için yatış tarihi belli oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 12 milyon emekli, 29 Temmuz'a kadar ödemeleri hesaplarında görebilecek. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte, pek çok vatandaşı yakından ilgilendiren o konu hakkında detaylı bilgiler



17-29 Temmuz arasında Kurban Bayramı ikramiyelerini alacak emeklilerin ilk ödemeleri 17 Temmuz Cuma günü başladı.



SSK emeklilerinin ödemeleri 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılırken, Bağ-Kur emeklileri ise ödemelerini 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacak.



Yapılan tarih düzenlemesi ile emeklilerin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamalarının önüne geçilecek.



İkramiyeler zamlı emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacak.