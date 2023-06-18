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BAYRAM İKRAMİYELERİ ÖDEME TARİHLERİ 2023 || Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu? 4A, 4B, 4C emekli ikramiyesi ödeme takvimi!

Güncelleme Tarihi:

#Emekli Bayram İkramiyeleri#Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi#Bayram İkramiyesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 13:37

Emekli bayram ikramiyeleri 17 Haziran'da yatırılmaya başlandı. 2023 Bayram ikramiyesi Kurban Bayramı öncesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayram ikramiyeleri ile alışverişlerine başlamak isteyen emekliler Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için araştırmalara hız kazandırdı. Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyuruldu. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığından aylık alanlara hem bayram ikramiyeleri hem de maaşların erkenden ödenmeye başlanacak. Emekli ikramiye ödemeleri tahsis numarasına göre farklı tarihlerde hesaplara geçecek. Vatandaşlar, EYT, Bağkur, SKK emekli ikramiyelerini ayrı tarihlerde alabilecekler. Peki, Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu? 4A, 4B, 4C emekli ikramiyesi ödeme takvimi!

1/4BAYRAM İKRAMİYELERİ ÖDEME TARİHLERİ 2023 || Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu 4A, 4B, 4C emekli ikramiyesi ödeme takvimi

Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihleri açıklandı. Kurban Bayramı 28 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre de SSK, Bağkur ve EYT bayram ikramiyeleri bu tarihten önce hesaplara yatırılacak. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 17 Haziran'da başladı. Emekli ikramiye ödemeleri tahsis numarasına göre farklı tarihlerde hesaplara geçecek. Peki 4A, 4B, 4C emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? İşte İşte bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023!

2/4KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren emekli aylığı ve bayram ikramiyelerinin ödenmesine yarından itibaren başlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre 17-23 Haziran tarihleri arasında emekli aylığı ve ikramiyelerin ödemeleri tamamlanacak.

3/4SSK, BAĞKUR VE EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ

SSK, BAĞKUR VE EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 4A SSK Bendi kapsamında gelir/aylık alanların 2023 Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günü;

17-18 Haziran olanların 17 Haziran 2023 tarihinde,

19-20 Haziran olanların 18 Haziran 2023 tarihinde,

21-22 Haziran olanların 19 Haziran 2023 tarihinde,

23-24 Haziran olanların 20 Haziran 2023 tarihinde,

25-26 Haziran olanların 21 Haziran 2023 tarihinde ödenecek.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-emekli-maas-zammi-2023-son-durum-ssk-bag-kur-emekli-maasi-ne-kadar-kac-tl-olacak-2023-temmuz-emekli-maas-zammi-ve-5-aylik-enflasyon-rakamlari-42285648/1

4/4BAYRAM İKRAMİYELERİ ÖDEME TARİHLERİ 2023 || Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu 4A, 4B, 4C emekli ikramiyesi ödeme takvimi

4B Bağ-Kur kapsamında gelirve aylık alanların 2023 Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 22 Haziran 2023 tarihinde ödenecek.

4C Emekli Sandığı kapsamında Aylık alanların 2023 Temmuz aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 23 Haziran 2023 tarihinde ödenecek. Bu kapsamda 14,4 milyon emekliye 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenmiş olacak.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-memur-maas-zammi-temmuz-2023-memur-maas-zammi-ne-zaman-aciklanacak-enflasyon-farki-ne-kadar-olacak-en-dusun-memur-zammi-ne-kadar-yuzde-kac-42286066

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