BAYRAM İKRAMİYELERİ ÖDEME TARİHLERİ 2023 || Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu? 4A, 4B, 4C emekli ikramiyesi ödeme takvimi!

Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihleri açıklandı. Kurban Bayramı 28 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre de SSK, Bağkur ve EYT bayram ikramiyeleri bu tarihten önce hesaplara yatırılacak. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 17 Haziran'da başladı. Emekli ikramiye ödemeleri tahsis numarasına göre farklı tarihlerde hesaplara geçecek. Peki 4A, 4B, 4C emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? İşte İşte bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023!