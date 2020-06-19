Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emeklilerin 2020 Kurban Bayramı ikramiyeleri için sorgulamalar devam ediyor. Emekli maaşlarına ek olarak Kurban Bayramı öncesinde ikramiye alacak olan emekliler, devletin yapacağı ödemelerin tarihini sorguluyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiye ödemesi ne zaman?
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Kurban Bayramı nedeniyle maaşlarına ek olarak 1000'er lira ikramiye alacak olan emekliler, yapılacak resmi açıklamaya odaklandı. İlk ödemeyi Ramazan Bayramı'nda alan emekliler, ikinci ödemelerini Kurban bayramı öncesinde hesaplarında görecek. İşte, milyonlarca hak sahibinin merakla beklediği 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi hakkında ayrıntılar...
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KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz’a denk geliyor. Emeklilere Kurban Bayramı’nda da ikramiye verilecek. Bu ikramiye her yıl bayramdan önce veriliyor. Emeklilere ödenen ikramiyelerin Temmuz ayı ile birlikte ödenmesi bekleniliyor.
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri öne çekilmişti.
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Emeklilerin 2020 Kurban Bayramı ikramiyeleri için net tarih belli olduğunda ayrıntılara haberimizde yer vereceğiz.
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KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?
Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinden SGK'dan emekli aylığı alanların yanı sıra, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanıyor. İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da faydalanabiliyor.