Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Bakan tarih açıkladı!
Emeklinin Kurban Bayramı ikramiyesi, son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alırken, beklenen haber nihayet geldi. Bu ay sonunda idrak edilecek Kurban Bayramı öncesi 1000 lira ödenmesi planlanan emekli ikramiyesinin ne zaman banka hesaplarına yatacağı netleşti. Emekliler şimdi banka ikramiye ödemelerini ne zaman alacaklarını sorguluyor. Peki, emeklilere bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini açıkladı. Bakanın açıkladığı tarihlere göre; Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur sistemlerine göre ikramiye ödeme tarihi farklılık gösterecek. İşte, 2020 Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihi...
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BAKAN SELÇUK TARİH VERDİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz arasında ödeneceğini açıkladı.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıklarıyla hesaplara yatırılacağını belirtti. Bakan Selçuk, şunları kaydetti:
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"Yaklaşık 12 milyon emeklimizin Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz tarihlerinde ödenecek. Zamlı temmuz aylıklarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacak. Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın ağustos ayına ilişkin aylıkları, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkı, ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ödenecek. Bu kapsamda Ziraat Bankasından her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak."
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Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleriyle birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.