Bayram hangi gün? Ramazan Bayramı 2020 ne zaman idrak edilecek?
Maneviyatı ile gönüllere huzur veren Ramazan ayının sonlarına yaklaşılıyor. Pek çok kişi Ramazan Bayramı ne zaman sorusu ile On Bir Ayın Sultanı'nın nihayete ereceği günü merak ederken, bazı vatandaşlar ise bayram hangi gün başlayacak sorusu aracılığıyla hazırlıklarını gerçekleştirmek istiyor. Bu yıl koronavirüs sebebiyle sosyal mesafe gereklilikleri kaynaklı olarak biraz daha buruk geçecek olan Ramazan Bayramı, bazı vatandaşlar tarafından uzaktan kutlanacak. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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Mübarek Ramazan ayının sonlarına doğru yaklaşırken Ramazan Bayramı için de geri sayım başladı. Bu yıl Koronavirüs nedeniyle oluşan sosyal mesafe dolayısıyla biraz daha buruk geçecek olan Ramazan Bayramı, daha temkinli kutlanacak. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre pek çok vatandaşın merakla araştırdığı Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN
Ramazan ayını idrak etmenin heyecanı yaşanırken, planlarını şimdiden yapmak isteyenler için bir yandan da bayram tarihi araştırmaları başladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2020 yılı dini günler takvimine göre İslam aleminin en kutsal gecesi olan Kadir Gecesi bu yıl, 19 Mayıs 2020 tarihinde idrak edilecek.
24 Nisan’da başlayan ramazan ayı 2020 yılında mayıs ayında sona erecek. Müslümanlar son orucu arefe günü olan 23 Mayıs’ta tutacaklar.
2020 Ramazan Bayramı’nın ilk günü 24 Mayıs 2020 Pazar günü olacak. Toplamda 3 gün sürecek olan bayram 25 Mayıs 2020 Pazartesi ve 26 Mayıs 2020 Salı günleri de devam edecek. 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü ise Ramazan Bayramı arifesi olacak. Cumartesi gününün de eklenmesiyle birlikte 2020 Ramazan Bayramı tatili toplamda 4 gün olacak.
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AREFE GÜNÜ NEDİR?
Arefe, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün. Arefe günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.
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BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış’ın haberine göre, AK Parti’nin önceki gün Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan başkanlığında yapılan MYK toplantısında Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ilanı da gündeme geldi. Toplantıda ayrıca pandemide normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Kurmaylar, yapılan araştırmalarda Ramazan Bayramı’nda vatandaşın da sokağa çıkma yasağını desteklediğini Erdoğan’a iletti. Konu ile ilgili Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri dikkate alınarak 23-24-25-26 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağının olabileceği değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 Nisan’da yaptığı açıklamada, “İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak, salgının yayılma zincirini o derece hızlı ve etkin kırabiliriz. Salgının kontrol altına alınmasında insanların kalabalık şekilde bir arada bulunduğu okullar, kimi işletmeler, spor tesisleri gibi yerlerdeki faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur. Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz.” demişti.