Bayram hangi gün? Ramazan Bayramı 2020 ne zaman idrak edilecek?

Mübarek Ramazan ayının sonlarına doğru yaklaşırken Ramazan Bayramı için de geri sayım başladı. Bu yıl Koronavirüs nedeniyle oluşan sosyal mesafe dolayısıyla biraz daha buruk geçecek olan Ramazan Bayramı, daha temkinli kutlanacak. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre pek çok vatandaşın merakla araştırdığı Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler



RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN



Ramazan ayını idrak etmenin heyecanı yaşanırken, planlarını şimdiden yapmak isteyenler için bir yandan da bayram tarihi araştırmaları başladı.



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2020 yılı dini günler takvimine göre İslam aleminin en kutsal gecesi olan Kadir Gecesi bu yıl, 19 Mayıs 2020 tarihinde idrak edilecek.



24 Nisan’da başlayan ramazan ayı 2020 yılında mayıs ayında sona erecek. Müslümanlar son orucu arefe günü olan 23 Mayıs’ta tutacaklar.



2020 Ramazan Bayramı’nın ilk günü 24 Mayıs 2020 Pazar günü olacak. Toplamda 3 gün sürecek olan bayram 25 Mayıs 2020 Pazartesi ve 26 Mayıs 2020 Salı günleri de devam edecek. 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü ise Ramazan Bayramı arifesi olacak. Cumartesi gününün de eklenmesiyle birlikte 2020 Ramazan Bayramı tatili toplamda 4 gün olacak.