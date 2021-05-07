Bayram haftası canlı ders var mı? 10-11 ve 12 Mayıs'ta online eğitim olacak mı? MEB'den açıklama geldi!

10-11 ve 12 Mayıs'ta canlı ders programını son gelişmeler ile takip ediliyor. Tam kapanma döneminde tüm kademeler uzaktan eğitime geçerken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bayram haftası ile ilgili önemli açıklama geldi. MEB'in duyurusuna göre tüm resmi ve özel okullar, kamu çalışanlarının idari izinli sayıldığı 10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verecek. Dolayısı ile uzaktan eğitim bir hafta olmayacak. Bayram sonrasında ise öğrenciler online eğitimlerine EBA TV ders programındaki gibi devam edecek.