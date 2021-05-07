Bayram haftası canlı ders var mı? 10-11 ve 12 Mayıs'ta online eğitim olacak mı? MEB'den açıklama geldi!
Bayram haftası online eğitim durumu veli ve öğrencilerin gündemine geldi. Kamuda idari izinlerin 10-11 ve 12 Mayıs'ı kapsayacağının açıklanmasının ardından, MEB'den öğrenciler için yeni karar geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA sistemi ve TRT EBA TV canlı ders ekranından ilkokul, ortaokul, lise için ayrı ayrı platformda ders işleyen öğrenciler, bayramda tatile girecek. Öğretmenlerin de idari izinli olmasından dolayı belirlenen tarihlerde uzaktan eğitime ara verilecek. İşte, bayram haftası canlı ders var mı? sorusunun yanıtına yönelik Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar.
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10-11 ve 12 Mayıs'ta canlı ders programını son gelişmeler ile takip ediliyor. Tam kapanma döneminde tüm kademeler uzaktan eğitime geçerken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bayram haftası ile ilgili önemli açıklama geldi. MEB'in duyurusuna göre tüm resmi ve özel okullar, kamu çalışanlarının idari izinli sayıldığı 10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verecek. Dolayısı ile uzaktan eğitim bir hafta olmayacak. Bayram sonrasında ise öğrenciler online eğitimlerine EBA TV ders programındaki gibi devam edecek.
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BAYRAM HAFTASI CANLI DERS VE UZAKTAN EĞİTİM VAR MI?
Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından 27 Nisan'da ilgili birimlere gönderilen, "Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu yazı ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılmasına karar verildi.
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AA muhabirinin MEB yetkililerinden edindiği bilgiye göre, bu tarihlerde öğretmenlerin de idari izinli sayılması sebebiyle okullardaki uzaktan eğitime ara verilecek. Bakanlığa bağlı tüm resmi ve özel okullar, 10-11-12 Mayıs'ta tatil olacak.
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Tüm genel idari izinlerde olduğu gibi bu idari izinde de okul yöneticileri ve öğretmenler, üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak, karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.
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BAYRAMDAN SONRA OKULLAR AÇILACAK MI?
Bayramdan sonra okullar, herhangi bir değişiklik olmaması durumunda 17 Mayıs tarihinde resmen başlamış olacak. 19 Mayıs tarihinde ise resmi tatil olması dolayısıyla eğitime 1 günlük ara verilmiş olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde detaylı açıklama yapması bekleniyor.
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Bakan Selçuk, Twitter hesabından uzaktan eğitime ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Tam kapanmada ekranlarımız açık. Hepimiz uzaktan eğitimdeyiz. Her bir öğrencimiz 'Öğretmenim' dediği anda öğretmenlerimiz 'Buradayım' diyecek kadar öğrencilerine yakındır. Hepimiz, öğrencilerimiz için buradayız" ifadesini kullandı.