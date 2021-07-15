Bayram arefesi (arife) ne zaman hangi gün ayın kaçında? İşte Kurban Bayramı arefe günü yapılacak ibadetler
Arefe günü bayrama kısa süre kala yeniden gündeme geldi. Diyanet takvimine göre bu yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü 20 Temmuz tarihinde idrak edilecek. Bayramın müjdecisi olan arefe gününde de Müslümanlarda kurban hazırlıklarına başlayacaklar. Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan arefe (arife), günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır. Peki, bayram arefesi ne zaman ve hangi ibadetler yapılır? İşte, Kurban Bayramı arefe günü yapılacak ibadetler ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Kurban Bayramı arefe gününde yapılacak ibadetler, Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Peygamberimiz "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" diyerek arefe gününün faziletini vurguladığı bu mübarek gün 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.
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AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?
Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.
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AREFE GÜNÜ NELER YAPMALI?
Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).
Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.
Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir.
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Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.
İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir.
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AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER
Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir. Arefe günü çokça dua ve istiğfar edilmelidir. Arefe günü çokça ihlas suresi okunmalıdır. Bu önemli gün içerisinde bolca Kuran’ı Kerim okunmalıdır. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir. Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd." İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir.
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AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?
İhlâs Sûresini farklı sayılarda okumanın fâziletlerine dair hadisler olduğu (1) gibi, 1000 defa okumanın faziletiyle igili rivayetler de vardır:
"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)
Bir hadis-i şerifte:
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"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.
Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)