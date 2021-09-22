Bayraktar TB3 ne zaman çıkacak? İşte Bayraktar TB3 özellikleri
Bayraktar TB3 özellikleri TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarının ardından gündeme geldi. Selçuk Bayraktar yaptığı açıklamada, "2022'de inşallah Bayraktar TB3 ilk uçuşunu yapacak." ifadelerini kullandı. Yeni silahla insansız hava aracı TB3'ler katlanır kanatlı ve kısa mesafede iniş-kalkış özelliğine sahip olması ile dikkat çekiyor. Peki, Bayraktar TB3 ne zaman hangi tarihte çıkacak? İşte, Bayraktar TB3 özellikleri ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Bayraktar TB3 ilk uçuş tarihi belli oldu. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2022 yılında ilk uçuşun yapılacağını duyurdu. 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatları taşıyabilme özelliğine sahip Bayraktar TB3 son yapılan açıklamaların ardından dikkat çekti. Kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilme kabiliyeti olduğu belirtilen Bayraktar TB3 ilk kez 2020 yılında Selçuk Bayraktar tarafından duyurulmuştu.
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BAYRAKTAR TB3 NE ZAMAN ÇIKACAK?
TEKNOFEST kapsamında Take-Off Uluslararası Girişimcilik Zirvesi gerçekleştirildi. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ndeki zirvede konuşma yapan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, şunları söyledi;
Bu iki platform Türkiye'de bulunan TCG Anadolu amfibi çıkarma gemisine konuşlandığında nasıl ki Azerbaycan Tek Vatan Harekatı'nda SİHA'larımız tüm dünya tarafından muharebe doktrininde 'bu büyük bir paradigma dönüşümüdür' diye basına yansıdıysa bu platformlarla birlikte de muharebe sahasında büyük bir devrim olacağımızı öngörüyoruz. 2022'de inşallah Bayraktar TB3 ilk uçuşunu yapacak. 2023'e kadar da muharip insansız uçak sistemimiz yani insansız savaş uçağı dediğimiz projeyi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."
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BAYRAKTAR TB3 ÖZELLİKLERİ NELER?
Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün özellikleri hakkında ise şunları söyledi;
"Geleceğe baktığımızda önümüzde Bayraktar TB3 dediğimiz binlerce kilometreye uydu kontrolüyle gidebilen, Bayraktar TB2'nin biraz büyüğü bir anlamda Akıncı'nın da daha ufağı diyebileceğimiz gemiye iniş kalkış kabiliyetiyle özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle öne çıkan ve dünyada pek benzeri olmayan bir silahlı insansız hava aracı sisteminden bahsediyoruz.
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Bir de Akıncı'dan sonra dünyanın da yönünü çevirdiği insansız savaş uçağımızı geliştiriyoruz. Bu insansız savaş uçağının da yine dünyadaki benzerlerinde bulunmayan aynen Bayraktar TB3'te olan asıl muharebe sahasında devrim olacağını düşündüğümüz özelliği kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilme kabiliyetinin olması.
Geçtiğimiz aylarda da açıklama yapan Bayraktar, "Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip kalkan yani gemi platformlarına da inip kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak diye geliştirildi. Kanatları katlanıyor. Uçak gemisine iniyor. 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor. O çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.