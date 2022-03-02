Bayraktar TB2 teknik özellikleri nedir?

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir.
400.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014’ten bu yana aktif olarak hizmet etmektedir. Şu anda Türkiye ile beraber Katar, Ukrayna, Azerbaycan ve teslimat yapılan ülkelerin envanterinde toplam 257 adet Bayraktar TB2 S/İHA Platformu görev yapmaktadır .
Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşımaktadır.
18,000 Feet Operasyonel İrtifa
27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi
Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği
GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği25.000 Feet Maksimum İrtifa
Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri
Keşif, sürekli havadan gözetleme, istihbarat görevlerini başarıyla yerine getiren sistem, milli akıllı mühimmatlar Roketsan MAM-L ve MAM-C’nin entegrasyonuyla birlikte savaş alanlarının vazgeçilmez unsuru olmuştur.
Bayraktar TB2 SİHA, yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapabilir ve dört akıllı mühimmata kadar faydalı yükü hedefe ateşleyerek imha etmesini sağlayabilir. Bayraktar TB2, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı gör-ve-vur özelliğine sahip tüm çözümleri sunan bir sistemdir. Sistem bu özellikleriyle sivil güvenliğini ön planda tutar.
Baykar Gerçek Zamanlı Görüntü Aktarma Sistemi (BGAM) savunma sanayiine gerçek zamanlı görüntü aktarma ve arşiv yönetimi çözümleri sağlamaktadır.
BGAM yüksek çözünürlüklü, gecikmesiz canlı yayınların aynı anda çok sayıda kullanıcı tarafından yetkilendirme dahilinde izlenebilmesine olanak sağlar. BGAM web tabanlı bir uygulama olup, kullanıcıların canlı yayınları ağ içerisinde veya mobil uygulama ile internet ağını kullanarak tabletler üzerinden güvenli şekilde izlemesini sağlamaktadır.
Bütün canlı yayınlar sistem tarafından otomatik olarak 30 dakikalık dosyalara kaydedilir. Kullanıcılar canlı görüntüleri izlerken sistem üzerinde notlar alabilir, bu notlara birden çok etiket ekleyebilir. Bu notlar ve etiketler ile arşiv videoları üzerinden arama yapabilirler. Bu notlar ile görev transkripti oluşturulabilir ve dışarı aktarılabilir. Arşiv dosyaları tarihe ve metaverilere göre taranabilir.
Canlı ve arşiv görüntülerine olan erişimin güvenliği için sistem otomatik olarak geçici şifreler kullanır, bu sayede görüntü sunucusuna olan erişim daha güvenli hale getirilir. Canlı yayın görüntüleri ve arşiv görüntüler üzerine kullanıcı adı veya cihaz bilgisi filigran olarak kaydedilir.
Görüntü Aktarma Sistemine entegre edilebilecek opsiyonel bir mobil çözüm sayesinde, canlı yayınlar Windows platformuna sahip mobil cihazlar üzerinden de izlenebilmektedir. Yüksek güvenlik seviyeli ağda bulunan yayınlar mobil cihazlara uçtan-uca kriptolama ve tek yönlü veri transferi (diyot çözümü olarak da anılmaktadır) yöntemi aracılığı ile güvenli şekilde aktarılmaktadır.
Yer Kontrol İstasyonu
NATO Spek ACE-III Şeltır Özellikleri
Telsiz Sistemleri
Dahili İç Konuşma Sistemleri
Ayarlanabilir Kule Çalışma Hızı
Pilot Konsolu
Faydalı Yük Operatör Konsolu
Görüntü Kıymetlendirme Konsolu
Rack Tip Kabinetler
Güç Sistemleri, Filtreler
Güç Kaynağı Birimleri
Askeri Tip İki Adet Klima Ünitesi
NBC Filtrasyon Sistemi
Yer Kontrol İstasyonu
Baykar Mobil Yer Kontrol İstasyonu (Mobil YKİ), Bayraktar TB2 platformunu ana üst bölgelerinden uzak ileri üslerde kontrol etmeyi sağlar. Mobil YKİ üzerinde bulunan güçlü haberleşme antenleri, Bayraktar TB2 İHA’lara mevcut bölgelerinde iniş ve kalkış imkanı vererek uçuş menzillerini genişletmektedir.
Mobil YKİ, NATO ACE III standartlarında şeltır, 12m’ye kadar yükseltilebilen hidrolik anten platformu, otomatik yönlenen anten sistemleri, tüm bu sistemlere hareket kabiliyeti kazandıran güçlü bir kamyon ve hidrolik park ayaklarından oluşmaktadır. Baykar özgün tasarımı olan Mobil YKİ, sahip olduğu sensör ve kontrol valfleri sayesinde güvenli ve hızlı bir şekilde kurulup devreye