Bayide yok, galeri el yakıyor

Satış temsilcisi şu anda değil Hatchback herhangi bir modelin dahi olmadığını söyledi. Tercih ettiğimiz modelin fiyatının ise 450 bin TL seviyesinde olduğunu ancak kurdaki hareketlere bağlı olarak fiyatların artabileceğini aktardı. “Peki, araç ne zaman gelir?” diye sorduğumuzda ise “Asla tahmin etmek mümkün değil. Sizin iletişim bilgilerinizi alalım, gelirse sizi ararırız. Yaşanan tedarik sıkıntıları nedeniyle en iyi ihtimalle haziran ayına kadar kesin bir yanıt veremiyoruz” diye konuştu.