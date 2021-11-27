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Televizyon
Haber Giriş: 27 Kasım 2021 - 11:33 | 

Bayi Toplantısı nerede çekiliyor? Bayi Toplantısı oyuncuları kimler? İşte filmin detayları...

Bayi Toplantısı filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Komedi türündeki Türk filmi Bayi Toplantısı beyaz eşya işi yapan Namık, Adem ve Sadık'ın Bayi Toplantısı'nda başına gelen ilginç ve komik olaylar anlatılıyor. Peki, Bayi Toplantısı nerede çekiliyor? Bayi Toplantısı oyuncuları kimler?

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Konya, Antep ve Erzurum'dan bayi toplantısına katılmak üzere İstanbul'a gelen ve burada istemeden kendilerini bir maceranın içinde bulan üç küçük esnafın eğlenceli öyküsünü anlatan Küçük Esnafın başrollerinde İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin ve Safa Sarı yer alıyor.
2BAYİ TOPLANTISI NEREDE ÇEKİLDİ

BAYİ TOPLANTISI NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimlerinin bir bölümü İstanbul'da yapılırken, çekim setlerinin bir kısmı ise Konya'da kuruldu.
3BAYİ TOPLANTISI KONUSU

BAYİ TOPLANTISI KONUSU

Namık, Adem ve Sadık, geçimlerini esnaflık yaparak sağlayan üç adamdır. Birbirlerini tanımayan bu üç adamın yolu katıldıkları bayi toplantısında kesişir. Hayatlarının zor bir döneminden geçen Namık, Adem ve Sadık, başlarına gelen olaylar sonrasında kendilerini macera dolu bir planın içinde bulur. Bayilerini kurtarmaya çalışan ekibin bu süreçte birbirine güvenmekten ve hızlı etmekten başka çaresi yoktur.
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