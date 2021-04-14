Gündem Haber Giriş: 14 Nisan 2021 - 16:20 | 14 Nisan 2021 - 16:20

Bayburt'ta bugün iftar saat kaçta? Bayburt iftar ve sahur vakitleri 2021 imsakiyesi ile paylaşıldı

Bayburt iftar ve sahur vakitleri 2021 imsakiyesi ile paylaşıldı. Bayburt'un bugünkü iftar saati ile birlikte iftarlarını gerçekleştirecek olan pek çok Müslüman, bu kez sahur vakti için bekleyişe geçecek. Bilecik iftar ve sahur saatleri her gün birkaç dakikalık fark gösteriyor. Peki, Bayburt'ta bugün iftar saat kaçta? İşte Bayburt iftar ve sahur vakitleri...