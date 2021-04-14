Bayburt'ta bugün iftar saat kaçta? Bayburt iftar ve sahur vakitleri 2021 imsakiyesi ile paylaşıldı
Bayburt iftar ve sahur vakitleri 2021 imsakiyesi ile paylaşıldı. Bayburt'un bugünkü iftar saati ile birlikte iftarlarını gerçekleştirecek olan pek çok Müslüman, bu kez sahur vakti için bekleyişe geçecek. Bilecik iftar ve sahur saatleri her gün birkaç dakikalık fark gösteriyor. Peki, Bayburt'ta bugün iftar saat kaçta? İşte Bayburt iftar ve sahur vakitleri...
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Bayburt sahur vakitleri ve saatleri Diyanet tarafından duyuruldu. Mayıs ayının sonuna kadar sürecek olan Ramazan ayının ilk günü salı günü idrak edildi. Mübarek ramazan ayını karşıladığımız ikinci günde Bayburt'ta oruç tutan vatandaşlar, bir kez daha iftar saatlerine odaklandı. İşte Bayburt iftar ve sahur saatleri...
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BAYBURT'TA SAHUR SAAT KAÇTA?
Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2021 sahur saatleri her ilde farklılık gösteriyor.
"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."
Anlamı;
"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"Yemek duası;
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"Bismillâhirrahmânirrahîm
Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"Anlamı;
"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"