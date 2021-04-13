Bayburt sahur saati 2021: Bayburt'ta sahur vakti ezan ne zaman kaçta okunacak? İşte Bayburt Ramazan İmsakiyesi
Bayburt sahur saatleri ve sahur vakitleri ramazan ayının ikinci gününde sahur sofraları hazırlanırken vatandaşların gündemine geldi. 14 Nisan sahur vakitleri bilgisi 2021 Ramazan İmsakiyesi üzerinden yayınlandı. Dua ve ibadetler ile idrak edilen on bir ayın sultanı Ramazan'da sahur vakitleri her gün bir kaç dakika değişiyor. 'Diyanet İmsakiyesi' üzerinden, oruç ibadetini idrak edenler, Bayburt'ta sahur vakti saat kaçta, ne zaman? sorusunun yanıtını alacaklar. İşte, Bayburt sahur saatleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Bayburt sahur vakitleri ve saatleri Diyanet tarafından duyuruldu. Mayıs ayının sonuna kadar sürecek olan Ramazan ayının ilk günü salı günü idrak edildi. Mübarek ramazan ayını karşıladığımız ikinci günde Bayburt'ta oruca niyet edecek olanlar 2021 Bayburt İmsakiyesi'ni dikkate alacaklar. Diyanet takvimine göre Bayburt'ta sahur saati 04:06 olacak.
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BAYBURT'TA SAHUR SAAT KAÇTA?
Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2021 sahur saatleri her ilde farklılık gösteriyor. Bayburt'ta ramazanın ikinci orucu için imsak saati 04:06 olacak.
"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."
Anlamı;
"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"Yemek duası;
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"Bismillâhirrahmânirrahîm
Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"Anlamı;
"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"