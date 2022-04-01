BAYBURT İMSAKİYE 2022: Bayburt'ta ilk sahur ve iftar saat kaçta?

Ramazan ayının oruç ibadeti nedeniyle insanların beslenme alışkanlıklarının ve tercih ettikleri besinlerin değişiklik gösterdiği bir dönem olduğunu belirten Diyetisyen Aysun İpek, “Ramazan ayında oruc¸ tutmanın ruhsal ve bedensel bir arınma olarak kabul edilmesi ve beslenme düzeninin buna göre belirlenmesi gerekmektedir. Ramazan’da da gu¨nlu¨k almamız gereken karbonhidrat, yag, protein, vitamin ve mineral oranları aynı miktarda olmalıdır” dedi.