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BAYBURT İMSAKİYE 2022: Bayburt'ta ilk sahur ve iftar saat kaçta?

#Bayburt#Bayburt İmsakiye#Bayburt İftar Saatleri

Bayburt sahur, imsak ve iftar vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. Bayburt'ta ilk sahur ve iftar saat kaçta olacak? Ramazan ayının ilk orucu 2 Nisan'da tutulacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her ile özel olarak yayımlanan imsakiye bilgileri kapsamında Bayburt sahur-imsak, iftar saatleri...

1/3BAYBURT İMSAKİYE 2022: Bayburtta ilk sahur ve iftar saat kaçta

Bayburt İmsakiye bilgileri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. 'Bayburt'ta ilk sahura kaçta kalkılacak, ilk iftar saati kaçta?' soruları Merkez, Demirözü ve Aydıntepe ilçelerinde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Müslümanlar ramazan ayı içerisinde imsak vaktinden iftar vaktine kadar orucu bozan davranışlardan uzak duracaklar. İşte Bayburt İmsakiyesine göre iftar ve sahur vakitleri...

2/3RAMAZAN 2022 BAYBURT İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK

RAMAZAN 2022 BAYBURT İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

GünTarihİmsak (Sahur)İkindi
102 Nisan04:2916:02
203 Nisan04:2716:02
304 Nisan04:2516:02
405 Nisan04:2316:03
506 Nisan04:2116:03
607 Nisan04:1916:04
708 Nisan04:1716:04
809 Nisan04:1616:04
910 Nisan04:1416:05
1011 Nisan04:1216:05
1112 Nisan04:1016:05
1213 Nisan04:0816:06
1314 Nisan04:0616:06
1415 Nisan04:0416:06
1516 Nisan04:0316:07


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3/3BAYBURT İMSAKİYE 2022: Bayburtta ilk sahur ve iftar saat kaçta

Ramazan ayının oruç ibadeti nedeniyle insanların beslenme alışkanlıklarının ve tercih ettikleri besinlerin değişiklik gösterdiği bir dönem olduğunu belirten Diyetisyen Aysun İpek, “Ramazan ayında oruc¸ tutmanın ruhsal ve bedensel bir arınma olarak kabul edilmesi ve beslenme düzeninin buna göre belirlenmesi gerekmektedir. Ramazan’da da gu¨nlu¨k almamız gereken karbonhidrat, yag, protein, vitamin ve mineral oranları aynı miktarda olmalıdır” dedi.

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