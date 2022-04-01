BAYBURT İMSAKİYE 2022: Bayburt'ta ilk sahur ve iftar saat kaçta?

Bayburt İmsakiye bilgileri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. 'Bayburt'ta ilk sahura kaçta kalkılacak, ilk iftar saati kaçta?' soruları Merkez, Demirözü ve Aydıntepe ilçelerinde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Müslümanlar ramazan ayı içerisinde imsak vaktinden iftar vaktine kadar orucu bozan davranışlardan uzak duracaklar. İşte Bayburt İmsakiyesine göre iftar ve sahur vakitleri...
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|İkindi
|1
|02 Nisan
|04:29
|16:02
|2
|03 Nisan
|04:27
|16:02
|3
|04 Nisan
|04:25
|16:02
|4
|05 Nisan
|04:23
|16:03
|5
|06 Nisan
|04:21
|16:03
|6
|07 Nisan
|04:19
|16:04
|7
|08 Nisan
|04:17
|16:04
|8
|09 Nisan
|04:16
|16:04
|9
|10 Nisan
|04:14
|16:05
|10
|11 Nisan
|04:12
|16:05
|11
|12 Nisan
|04:10
|16:05
|12
|13 Nisan
|04:08
|16:06
|13
|14 Nisan
|04:06
|16:06
|14
|15 Nisan
|04:04
|16:06
|15
|16 Nisan
|04:03
|16:07
Ramazan ayının oruç ibadeti nedeniyle insanların beslenme alışkanlıklarının ve tercih ettikleri besinlerin değişiklik gösterdiği bir dönem olduğunu belirten Diyetisyen Aysun İpek, “Ramazan ayında oruc¸ tutmanın ruhsal ve bedensel bir arınma olarak kabul edilmesi ve beslenme düzeninin buna göre belirlenmesi gerekmektedir. Ramazan’da da gu¨nlu¨k almamız gereken karbonhidrat, yag, protein, vitamin ve mineral oranları aynı miktarda olmalıdır” dedi.