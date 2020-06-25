Bay Yanlış dizisinin oyuncuları kimler? İşte Bay Yanlış dizisinin oyuncuları ve karakterleri
Yaz sezonunda başlayacak dizilerden biri olan Bay Yanlış’ın oyuncu kadrosu ve karakteriyle ilgili detaylar belli oldu. Dolunay dizisinde enerjileri tutan Özge Gürel ve Can Yaman, Bay Yanlış dizisiyle yeniden bir araya geldi. Peki, Bay Yanlış dizisinin oyuncuları arasında başka kimler var? İşte Bay Yanlış dizisinin oyuncuları ve karakterleri
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Yapımını Gold Film’in, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ile Banu Zengin’in üstlendiği “Bay Yanlış”, 26 Haziran Cuma günü saat 20.00’de FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Bay Yanlış dizisinin başrolleri Can Yaman ve Özge Gürel’e kadroda; Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Ecem Karavus, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Kimya Gökçe Aytaç, Taygun Sungar ve Suat Sungur gibi isimler eşlik ediyor.
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Can Yaman - Özgür Atasoy
Özgür Atasoy
Özgür, otuzlu yaşlarının başında , aşka ve kadınlara olan inancını yitirmiş, günü birlik ilişkiler yaşayan, adı gibi özgürlüğüne düşkün, ele avuca sığmayan, adrenalin düşkünü, zengin, iyi eğitim görmüş, yakışıklı bir erkektir. İstanbul’da popüler bir restaurant barın işletmecisi ve sahibidir. Kova burcudur. Seçimlerinde mantığı ön plandadır.
Can Yaman Kimdir?
08 Kasım 1989 İstanbul doğumludur... 2012 yılında Yeditepe üniversitesi Hukuk bölümünden mezun olmuştur. Çok iyi derecede İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.
2014 yılında avukat olarak çalışırken aynı zamanda Cüneyt Sayıl Atölyesinde oyunculuk dersi de almıştır.
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Özge Gürel - Ezgi İnal
Ezgi İnal
Ezgi, otuzlu yaşların başında, iddiasız, sıradan bir hayat yaşamayı seven, kendi halinde doğal, güzel bir kızdır. Ufak bir şehirde büyüyüp üniversite öğrenimi için İstanbul’a gelmiş bir daha da geri dönememiştir. Halkla ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Ezgi çevresindeki herkese yardım etmeye çalışan, dürüstlükten yana, fedakar biridir. Mantığından çok duygularıyla hareket eden hayalperest bir kızdır. Boğa burcudur.
Özge Gürel Kimdir?
5 Şubat 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Önce oyunculuk sonra oyuncu yönetimi dersleri aldı. "Kızım Nerede?" dizisinde Zeynep karakteriyle oyunculuk dünyasına adım atmıştır. Daha sonra Huzur Sokağı ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde oynamıştır. 2014 yılında "Medcezir" dizisinde Ada karakterini canlandırdı. Yine 2014 yılında Kiraz Mevsimi dizisiyle geniş kitlelerce tanındı.
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Fatma Toptaş - Cansu Akman
Ezgi’nin kuzenidir. 35 yaşlarında bakımlı, dış görünüşüne önem veren hoş bir kadındır. Bir hastanenin Halkla İlişkiler Sorumlusudur. İşinde başarılı, iletişimi güçlü, sosyal biridir. Çalıştığı hastanenin ortaklarından doktor Levent ile birliktedir. Koç burcudur.
Fatma Toptaş Kimdir?
Fatma Toptaş 25.11.1981 yılında Mersin‘de doğdu… Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. 2007 yılında MSM’den mezun oldu. Aynı yıl Plato Film Okulu’nda kamera arkası ve oyunculuk eğitimi aldı. Çeşitli oyunluk atölyelerinde eğitimler aldı.Tiyatro sahnesine ilk çıkışı 2007 yılında Haldun Dormen’in yönetiminde ki ANFİTRİYON adlı müzikal de rol alarak oldu. Duru tiyatroda ŞAHMAT adlı doğaçlama tiyatrosu ile 2 sezon oyunlar oynadı.
Fatma Toptaş, bir çok kısa metraj sinema filminde de oynadı. Bunlardan bir tanesi kendi yazıp yönetip oynadığı kısa metraj film Altın Portakal’da yarıştı ve ödüle layık görüldü.
Fatma Toptaş şu anda GOLD FİLM’İN yapımcılığını yaptığı BAY YANLIŞ adlı dizide oynamaktadır.
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Cemre Gümeli - Deniz Koparan
Ezgi’nin çocukluk arkadaşıdır. 30’lu yaşlarının başında olan Deniz, Türkiye’nin önde gelen hukuk firmasında avukat olarak çalışmaktadır. Amacı işinde yükselmektir ve bunun için çok çalışmaktadır. Başından geçen kötü evlilikten dolayı hayal kırıklığına uğramış ve kendini aşka kapamıştır. Akrep burcudur. Hırslı biridir. Yakın çevresi dışındaki insanlara soğuk ve mesafelidir. Özellikle erkeklere karşı ketumdur.
Cemre Gümeli Kimdir?
24 Eylül 1993’te İstanbul’da doğdu. İlkokul ve lise eğitimini Şişli Terakki Vakfı Okulları’nda tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sanat Yönetimi ile Medya ve İletişim Sistemleri bölümlerini birlikte okuyarak çift ana dal yaptı. Tiyatroya ilgisi lise yıllarında başladı ve üniversite yılları boyunca da devam etti. Bu sürede çeşitli tiyatro ekiplerinde ve kısa filmlerde yer almasının yanında Müzikal Tiyatro ve Clown eğitimleri de aldı. 2014 yılında New York’a gitti ve bir süre orada kalarak Meisner Tekniği üzerine eğitim aldı. Türkiye’ye döndükten sonra ekran macerası başladı ve sırayla Tatlı İntikam, Servet ve Elimi Bırakma’da rol aldı. 2017’de Kumbaracı 50 ekibine dahil oldu ve Shakespeare’in 3. Richard oyununda Lady Anne karakterinde rol aldı. Royal Academy of Dance sertifikalı bale eğitimi olan Cemre Gümeli aynı zamanda Almanca ve İngilizce konuşmaktadır.
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Gürgen Öz -Levent Yazman
Levent Yazman
Cansu’nun erkek arkadaşıdır. 40’lı yaşlarında işinde son derece başarılı bir estetik cerrahıdır. Çalıştığı hastanenin aynı zamanda ortağıdır. Bakımlı, titiz ve mükemmelliyetçi biridir. İlk evliliğinden 9 yaşında Zeynep adında bir kızı vardır. İlk evliliğinde yaşadığı olumsuzluklar ve kızına olan düşkünlüğü tekrar evlenmesine engeldir. Aslan burcudur.
Gürgen Öz Kimdir?
Gürgen Öz 1978 yılında Zonguldak'ta doğdu. TED Zonguldak Koleji'nin ardından İstanbul Üniversitesinde bir yıl Sanat Tarihi okudu. Daha sonra bu bölümden ayrılıp Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümünün Oyunculuk Ana Sanat Dalı sınavlarına girdi ve 4 yıllık eğitimini burda tamamladı. 2001 yılında mezuniyet sonrası bir süre yüksek lisansa devam etti ve Davranış Psikolojisi ile Farkındalık Teknikleri üzerine çalıştı.Devlet Tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrolarında görev aldı. Bağımsız ekiplerle, Yurtiçi ve Yurtdışında çeşitli Uluslararası Tiyatro festivallerine katıldı. 2005-2007 yılları arasında, 'Makina' Programında, aralıksız olarak Türk Televizyonlarında ilk kez, canlı yayında doğaçlama performansları gerçekleştirdi. Ardından birçok projede yer aldı. 2008 yılında mimari ve çarpık kentleşme üstüne 'Neden Böyle?' isimli kısa bir belgesel çekti. 2009 yılından itibaren, birçok konsept kitap projesinde öykü ve yazılarıyla yer almaya başladı. 2013 yılında ilk kitabı 'Nevrotik' yayımlandı. İstanbul'da yaşayan oyuncu, sinema tiyatro ve yazı kariyerine devam etmektedir.