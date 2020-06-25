Bay Yanlış dizisinin oyuncuları kimler? İşte Bay Yanlış dizisinin oyuncuları ve karakterleri

Cemre Gümeli - Deniz Koparan Ezgi’nin çocukluk arkadaşıdır. 30’lu yaşlarının başında olan Deniz, Türkiye’nin önde gelen hukuk firmasında avukat olarak çalışmaktadır. Amacı işinde yükselmektir ve bunun için çok çalışmaktadır. Başından geçen kötü evlilikten dolayı hayal kırıklığına uğramış ve kendini aşka kapamıştır. Akrep burcudur. Hırslı biridir. Yakın çevresi dışındaki insanlara soğuk ve mesafelidir. Özellikle erkeklere karşı ketumdur.



Cemre Gümeli Kimdir?



24 Eylül 1993’te İstanbul’da doğdu. İlkokul ve lise eğitimini Şişli Terakki Vakfı Okulları’nda tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sanat Yönetimi ile Medya ve İletişim Sistemleri bölümlerini birlikte okuyarak çift ana dal yaptı. Tiyatroya ilgisi lise yıllarında başladı ve üniversite yılları boyunca da devam etti. Bu sürede çeşitli tiyatro ekiplerinde ve kısa filmlerde yer almasının yanında Müzikal Tiyatro ve Clown eğitimleri de aldı. 2014 yılında New York’a gitti ve bir süre orada kalarak Meisner Tekniği üzerine eğitim aldı. Türkiye’ye döndükten sonra ekran macerası başladı ve sırayla Tatlı İntikam, Servet ve Elimi Bırakma’da rol aldı. 2017’de Kumbaracı 50 ekibine dahil oldu ve Shakespeare’in 3. Richard oyununda Lady Anne karakterinde rol aldı. Royal Academy of Dance sertifikalı bale eğitimi olan Cemre Gümeli aynı zamanda Almanca ve İngilizce konuşmaktadır.