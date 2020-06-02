hurriyet.com.tr / ÖZEL | Foto: A.A. / İHA / iStock
Haber Giriş: 02 Haziran 2020 - 06:45,
Bavullar için bir dönemin sonu
Uzun bir yolculuğa çıkarken yanımızdan ayrılmayan bavullar için önemli bir değişim yaşanıyor. Yeni dönemde artık bakın ne göreceğiz?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Teknoloji ile birlikte hemen her şey değişiyor, elbette bavullar da buna dahil! Uçak yolcuları için yeni dönemin kapıları aralanıyor...
2
Abone Ol
Pek çok teknoloji markası kendi özel bavullarını geliştiriyor ve hepsinin de farklı bir özelliği var. Örneğin bu görüntüdeki 'şey', uzaktan bakıldığında sıradan bir bavula benziyor; ancak işin aslı hiç de öyle değil!
3
Abone Ol
Bu bavulu herhangi bir düz zeminin üzerine koyun. Yavaş yavaş bavulun boyutunun değiştiğine şahit olacaksınız. Gittikçe büyüyen bir bavul...
4
Abone Ol
Adım adım genişleyen bavul böylece isteğe göre büyük ya da küçük ebatlarda hizmet ediyor. Yani nasıl bir bavula ihtiyacınız varsa ona dönüşüyor.
5
Abone Ol
Üzerinde GPS bulunduğundan bavulun nerede olduğunu da her an görebilme şansınız var. Yani bavulunuzu kaybetme ihtimaliniz de son teknolojiyle hayli azalıyor.
6
Abone Ol
Bavul, aynı zamanda telefonunuzu şarj edebiliyor. Bu da yol boyunca şarj sorunu yaşaması kuvvetle muhtemel yolcular için çok önemli bir özellik elbette.
7
Abone Ol
Uçak bileti almadan önce dikkat! Herkes aynı hatayı yapıyor. Sakın saat 19:00'da bilet almayın! Çünkü...
8
Abone Ol
Havayolu şirketlerini ve seyahat acentalarını gerçek zamanlı olarak tarayarak karşılaştırmalı fiyat sonuçları ortaya çıkaran Skyscanner çarpıcı bir açıklama yaptı.
9
Abone Ol
En ucuza uçak biletini ne zaman satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
10
Abone Ol
En ucuza uçak bileti almak için Ocak ayını tercih etmelisiniz.
11
Abone Ol
12
Abone Ol
Peki hangi gün en ucuza uçak bileti bulabilirsiniz?
13
Abone Ol
Bunun için haftanın en uygun günü Pazar!
14
Abone Ol
Peki saat kaçta uçak biletini daha ucuza satın alma şansınız var?
15
Abone Ol
7/24 bilet alma şansınız var; ancak en uygun saat 05:00...
16
Abone Ol
17
Abone Ol
Peki kesinlikle hangi saatte uçak bileti almamalısınız?
18
Abone Ol
Skyscanner, akşam 19:00 ve 22:00 arasında kesinlikle bilet alınmamasını öneriyor.
19
Abone Ol
Uçaklarda yolculara ücretsiz olarak dağıtılan kulaklıklarla ilgili öyle bir şey var ki hemen hemen kimsenin bundan haberi bile yok!
20
Abone Ol
Uçakta dağıtılan kulaklıklar çift girişlidir. Neden böyle bir uygulama yapıldığını biliyor musunuz? İşte o ilginç sorunun cevabı…
21
Abone Ol
Havacılık kurallarına göre, yolcu uçakları havalanmadan önce acil durumlarda yolculara ne yapılacağının anlatılması gerekiyor. Bu bilgilendirmeyi kabin memurları yapabileceği gibi şirketler hazırladıkları videoları ekranlardan yayınlıyor. Genellikle iki dilde çekilen videolara bazı şirketler işitme engelliler için işaret dilini de açılan pencerede ekliyor.
22
Abone Ol
Bu video oynatılırken veya havada uçuş ekibi herhangi bir anons yaptığında yolcunun söylenilenleri duyması ve uygulaması gerekiyor. Eski uçaklarda kabin eğlence sisteminde anons bazen dinlediğiniz müzik veya film kanalındaki sesi kesemiyordu. İkinci giriş ile anons yolcuya sorun olmadan ulaştırılması hedeflenmişti.
23
Abone Ol
Havadayken pek hissetmiyoruz; ancak uçağa kötü hava koşullarında sık sık şimşek çarpar.
24
Abone Ol
İki pilot uçuş sırasında asla aynı yemeği yemez. Biri zehirlenirse diğerinin sağlığı açısından risk almamak için bu uygulamaya gidiliyor. Sözgelimi bir pilot tavuk yediğinde diğeri köfte yer.
25
Abone Ol
Tuvaletlerin kilitleri dışarıdan açılabilir.
26
Abone Ol
Uçakta her yolculuk bir ya da iki saat sürmüyor. Pilotlar için gece uçuşlarında gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı kısa dinlenme prosedürü mevcuttur.
27
Abone Ol
Kimse bu gördüklerinizi yıkamıyor. Tek kullanımlık!
28
Abone Ol
Koridordaki ışık acil durumlarda dışarı çıkmaya yardım ediyor.
29
Abone Ol
Acil durum kapılarından yolcular çıkmadan uçuş görevlileri çıkamaz.
30
Abone Ol
Bazı havayolu çalışanlarına uçak kalkana kadar ödeme yapılmıyor. Kalkış yaparken ne kadar başarılı olduklarına bağlı ödeme alıyorlar.
31
Abone Ol
Aslında oksijen maskeleri sadece 15-20 dakikalık ihtiyacı karşılayabiliyor.
32
Abone Ol
Uçağın içerisinde kanatlarda kaç tane vidanın eksik olabileceği ile ilgili bir kılavuz bulunmakta.
33
Abone Ol
Genellikle yolcular acil durum can yeleklerini uçaktan çalıyorlar. (Yani oturduğunuz koltuğun altında bir can yeleği olmayabilir)
34
Abone Ol
Genellikle yolcular acil durum can yeleklerini uçaktan çalıyorlar. (Yani oturduğunuz koltuğun altında bir can yeleği olmayabilir)
35
Abone Ol
Bu yüzden daha tatlı gelen domates suyu uçuşlarda en çok tercih edilen içeceklerdir. Havada oluşan bulantıya iyi geldiğinden sodalar da tercih edilir.
36
Abone Ol
Havayolu şirketlerinin garip tasarruf yöntemleri var. Buna ne güzel örnek, American Airlines, menülerinden bir zeytin çıkararak bir defada 40 bin dolar tasarruf etti.
37
Abone Ol
Bilinenin aksine uçaklarda tenefüs ettiğiniz hava en temiz havadır. Uçaklarda hastanelerde kullanılan hava filrteleme teknolojisi kullanılır.
38
Abone Ol
Tabii ki bu mikrop barındırmadığı anlamına gelmez ama her zaman en temiz hava uçaklardakidir.
39
Abone Ol
Uçuşlardaki kazaların yüzde 90’ından fazlası iniş ve kalkış sırasında olur. Uçuş sırasında kaza olma olasılığı çok nadirdir.
40
Abone Ol
İniş ve kalkışlarda bu yüzden insanların yerinde oturması ve kemerlerini takması zorunludur.
41
Abone Ol
Can güvenliğinin yanı sıra uçuş öncesi yolcuların ağırlığı hesaplandığından iniş ve kalkışlarda iniş ve kalkışlarda bir kaç yolcunun aynı anda yer değiştirmesi uçağın dengesinde değişimlere yol açabileceğinden yolcuların yerlerine otruması zorunludur.
42
Abone Ol
Pilotların menüleri her zaman yolculardan farklıdır. Yolculardan farklı yiyecekler yerler ve yolcuların yemeklerinden farklı olarak pilotlara özel hazırlanır. Bunun nedeni pilotların uçuş sırasında hasta düşme ihtimalini ortadan kaldırmak.
43
Abone Ol
Türbulans konusu uçaklarda en çok merak edilen konudur. Türbulans sanıldığı gibi uçağın düşmesine neden olmaz fakat türbülans sırasında kemerin bağlı olmaması, şiddetli sarsıntı yüzünden ölümlere neden olabilir. Ayrıca havadaki karbondioksit oranı arttığından türbulanslar her geçen gün daha fazla şiddetleniyor.
44
Abone Ol
Gece iniş ve kalkış yapan uçaklarda ışıkların sönmesi, gece gözlerimizi karanlığa alıştırmak için. Herhangi bir kaza durumunda, ışıklar açık olsa idi, gözlerin karanlığa alışmak için kaybedeceği birkaç saniyeyi kazanmak amaçlı ışıklar kapatılıyor.
45
Abone Ol
Uzun menzilli seferlerde uçuş görevlilerinin dinlenmesi amacıyla uçaklarda gizli odalar bulunuyor.
46
Abone Ol
Uçak tipine göre dinlenme odalarının yeri değişiyor. Genellikle pilot dinlenme odaları kokpitin hemen arkasında bulunuyor.
47
Abone Ol
Tuvalet atıkları dışarı mı atılıyor? Uçak tuvaletindeki atıklar sanıldığı gibi uçak havadayken gökyüzüne bırakılmıyor. Uçağın atık deposunda toplanıyor ve uçak inince araç gelip atık deposunu boşaltıyor.
48
Abone Ol
Uçaklar kaç derece yatış açısı yapıyor: Yolcu uçakları 30 dereceden çok yatış yapamazlar. Ana uçuş sistemi bunu engeller.
49
Abone Ol
90 saniye kuralı: Uçakta acil durum anında kurallar gereği uçağın 90 saniye içinde yolcu kapasitesi ne olursa olsun tahliye edilmesi şarttır.
50
Abone Ol
Rötarlarda yolcu hakları: Uçak rötar yaptığı zaman mesafelerine ve bekleme sürelerine bağlı olarak değişen koşullarda da havayollarının yolculara içecek, yiyecek, konaklama, otele transfer ve ücretsiz telefon ve faks hizmeti sunması gerekir.