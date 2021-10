BAU Global Başkanı Enver Yücel: Dünyaya örnek olmak çocukluk hayalimdi

EĞİTİM OLMADAN DEMOKRASİ DE OLMUYOR Böyle bir çocukluk ve gençlik dönemi geçiren Enver Yücel için kırılma noktalarından biri ise lise son sınıfta gittiği dershane oluyor. “Üç odalı bir dershaneydi” diye anlatıyor gittiği dershaneyi Yücel: “Daha lise dönemlerinde bu dershaneyi devraldık. Bir ortağım vardı. Para da istememişlerdi bizden. Böyle adım attım aslında eğitim sektörüne. O dershanede yönetici de bendim, hademe de. Her işi yapıyordum. Dershanenin bodrum katında yatıyordum. Acıbadem Hastaneleri’nin sahibi Mehmet Ali Aydınlar da lise arkadaşımdı. Onunla beraber kalırdık bazen. Böyle bir dönem geçirdik. Sonrasında ise ilk Uğur okulunu Florya’da açtık. Eski bir fabrikayı okul haline getirdik. 4 ay gibi kısa sürede tamamladık ve okulu açtık. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol okulun açılışını yapmıştı. Bir dönem burada devam ettim. Sonrasında ise ortağımla ayrıldım. Bir süre sonra uydukent olarak kurulan Bahçeşehir’de okul açmamı istediler. Gittiğimde her yer daha çamurdu. ‘Burada okul olmaz’ dedim. Bir zaman sonra yine aynı teklifle gelinince Bahçeşehir’de ilk okulumu açtım. Hikâye de burada başladı. Çok iyi öğretmenler transfer ettim devlet okullarından. Hatta İstanbul Erkek Lisesi’nin müdürünü bile transfer ettim. Çünkü en iyisi olmak istiyordum. Şimdi geldiğimiz noktada Türkiye’nin birçok yerinde okul açtım. Dünyanın her yerini gezerek en iyi sistemleri Türkiye’ye getirmeye çalışıyorum. Dünyanın en önde gelen okullarını takip ediyorum. Çünkü eğitim olmadan demokrasi olmuyor. Milli geliri arttırmanın tek yolu kaliteli eğitimden geçiyor. Eğitimde fırsat eşitliği de sağlanır, herkes gelirden eşit pay alırsa Türkiye ayağa kalkabilir. Ailemden gördüklerimi, çocukluğumdan beri hayalini kurduklarımı başarmak için hâlâ canla başla mücadele ediyorum.”