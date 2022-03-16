Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında, evli mi?

Survivor Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz yıl Survivor'ın favori isimleri arasında yer alıyordu. İddialı sözleri ve performansıyla yarışmada fark yaratan Batuhan Karacakaya Survivor 2022 All Star için de aynı başarıyı sergileyecek mi merak konusu oldu. Peki, Survivor Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Batuhan Karacakaya dizileri ve filmleri...