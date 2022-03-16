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Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında, evli mi?

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Survivor Batuhan kimdir sorusu yarışmanın merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Survivor 2022 All Star yarışma kadrosunda yer alan Batuhan Karacakaya, Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent karakteri ile çıkış yakalamıştı. Yarışmaya daha önce de katılan ve adından söz ettiren Survivor Batuhan, Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterine de hayat vermişti. İşte, Survivor Batuhan Karacakaya'nın hayatı ve biyografisi...

1/3Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında, evli mi

Survivor Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz yıl Survivor'ın favori isimleri arasında yer alıyordu. İddialı sözleri ve performansıyla yarışmada fark yaratan Batuhan Karacakaya Survivor 2022 All Star için de aynı başarıyı sergileyecek mi merak konusu oldu. Peki, Survivor Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Batuhan Karacakaya dizileri ve filmleri...

2/3SURVİVOR BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR

SURVİVOR BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Survivor Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997 tarihinde dünyaya geldi. Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı.

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3/3BATUHAN KARACAKAYA DİZİLERİ VE FİLMLERİ

BATUHAN KARACAKAYA DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2016 / Diriliş Ertuğrul (Dündar)2011- 2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)2004 / Büyük Buluşma (Tunç)Aşk Tesadüfleri Sever - 2011Dersimiz Atatürk - 2010Bekle Beni - 2010Uzun Hikâye - 2012

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