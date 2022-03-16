Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında, evli mi?

Survivor Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz yıl Survivor'ın favori isimleri arasında yer alıyordu. İddialı sözleri ve performansıyla yarışmada fark yaratan Batuhan Karacakaya Survivor 2022 All Star için de aynı başarıyı sergileyecek mi merak konusu oldu. Peki, Survivor Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Batuhan Karacakaya dizileri ve filmleri...
Survivor Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997 tarihinde dünyaya geldi. Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı.
2016 / Diriliş Ertuğrul (Dündar)2011- 2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)2004 / Büyük Buluşma (Tunç)Aşk Tesadüfleri Sever - 2011Dersimiz Atatürk - 2010Bekle Beni - 2010Uzun Hikâye - 2012