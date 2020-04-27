Batuhan Karacakaya ilk kez anlattı: Saçım kesilince çok ağlamıştım

* Normalde senaryo hafta başı gelirdi. Seyirci gibi biz de finalde ne olacak diye beklerdik. 'Final bölümü oyunculara verilmeyecek, sadece kendi sahnelerinizin yazıldığı bölümleri alacaksınız' diye haber geldi. Sıkı bir denetim vardı, kimse ağzını açmıyordu. Sonra setten bir kare sızdı. Bihter'in göğsünde kan olduğu sahneydi bu. O resim final yayınından önce yayıldı. Bihter'in öldüğünü öyle öğrendim.