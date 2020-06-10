Batman'da Vali Şahin'den 'vahşi sulama' tepkisi

BATMAN Ovası'nda, 60 bin dönümlük mısır alanının 'vahşi' diye tabir edilen salma sulama yöntemiyle sulanması Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin'in tepkisine neden oldu. Vahşi sulama yönteminin toprağı çoraklaştırdığını söyleyen Şahin, "Vahşi sulama en büyük sorunlarımızdan biri. Maalesef Dicle Nehri haftalarca hatta aylarca bulanık akıyor. Her yıl bu sorun yaşıyoruz. Su bedava gelmiyor. Sulama bu yöntemle yapıldığı zaman normalde harcadığınızdan 3-5 kat daha fazla su harcıyorsunuz" dedi.