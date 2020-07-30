Batman Siirt Şırnak bayram namazı saat kaçta? Siirt Şırnak Batman bayram namazı saati 2020
Batman Siirt ve Şırnak için bayram namazı saati, bayram dolayısıyla memleketlerine gelen Müslümanlar da dahil olmak üzere bölgede ikamet eden pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Camilerde ibadetlerini yerine getirecek olan binlerce Müslüman Batman Siirt Şırnak bayram namazı saatleri için Diyanet bilgilerini edinerek sabah saatlerinde yola çıkacak. Peki, Batman Siirt ve Şırnak bayram namazı saati kaç olacak? İşte, tüm iller ve Batman Siirt Şırnak bayram namazı vakitleri hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiler
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Batman Siirt Şırnak bayram namazı saati, bölgede ikamet eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı ölçümlerle birlikte vatandaşlarla paylaştığı Batman Siirt Şırnak bayram namazı saatleri, bu kentlerde yaşayan Müslümanlar tarafından internet üzerinden sorgulanıyor. Peki, Batman Siirt Şırnak'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, birçok vatandaşın merakla araştırdığı o konu hakkında detaylı bilgiler
BATMAN Kurban Bayramı namaz saati 05:50 SİİRT Kurban Bayramı namaz saati 05:47 ŞIRNAK Kurban Bayramı namaz saati 05:45
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
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Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?
Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.
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Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi?
Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.