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Haber Giriş: 22 Nisan 2020 - 16:54,

Batman İmsakiyesi 2020: Batman’da sahur ve iftar saat kaçta? İşte iftar ve sahur vakitleri

Batman sahur ve iftar vakti 2020 yılında da araştırılan konular arasında bulunuyor. Ramazan İmsakiyesi içerisinde imsak, iftar ve teravih namazı saatleri yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Müslümanlar oruçlarına başlayacaklar ve daha sonra iftarlarını yapacaklar. Peki Batman iftar ve sahur saati kaçta?

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Batman İmsakiyesi yayınlandı. Bu imsakiye içerisinde sahur ve iftar vakitleri açıklandı. Bu yıl ilk oruç 24 Nisan’da tutulacak. İlk oruç için sahura kalkacak olan vatandaşlar imsak vaktinden itibaren iftar saatine kadar orucu bozan davranışlardan uzak duracaklar. Peki Batman’da iftar ve sahur kaçta? İşte gün gün Batman imsak ve iftar saatleri…

2BATMAN’DA İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA

BATMAN’DA İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Batman’da ilk sahur 03:52’de, ilk iftar 19:06’da olacak.

BATMAN SAHUR VE İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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4İLK İFTAR HAKKARİ’DE, SON İFTAR EDİRNE’DE

İLK İFTAR HAKKARİ’DE, SON İFTAR EDİRNE’DE

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, 6 Mayıs Pazartesi günü ramazan ayının başlayacağını ve 29 gün süreceğini belirterek, Türkiye genelinde ramazanın birinci günü ilk imsakın Ardahan ve Iğdır'da saat 03.13'te yaşanacağını, ilk iftarın ise saat 19.06'da Hakkari'de açılacağını söyledi.
Ramazanın ilk günü son imsakın Muğla ve İzmir'de 04.28'de başlayacağını ve son iftarın saat 20.23'te Edirne'de açılacağını kaydeden İşlek, "Buna göre ramazanın birinci günü için Sinoplu vatandaşlar 16 saat 10 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu, Hatay ise 15 saat 33 dakikayla en kısa orucu tutacak." diye konuştu.
İşlek, ramazanın son günü ise ilk imsakın yine Ardahan'da 02.35'te, son imsakın Muğla'da 03.57'de başlayacağını, ilk iftarın Hakkari'de 19.28'de, son iftarın ise Edirne'de 20.50'de yapılacağını aktararak şunları kaydetti:
"Ramazanın son günü Sinop'ta 17 saat 18 dakika oruç müddetiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 24 dakikayla en kısa orucu tutacak. Dünya üzerinde baktığımız zaman ise ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 29 dakika, kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 18 saat 57 oruç tutulacak."

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