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Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 18:28 | 

Batman imsakiye 2021! Batman'da iftara ne kadar kaldı? Batman iftar saatleri ve sahur vakti

Batman iftar saati sofralarda ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. İbadetlerini yerine getirmek için hazırlıklarına hız kazandıracak olan pek çok vatandaş, Batman'da iftara ne kadar kaldı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Batman'da iftara ne kadar kaldı? İşte, Batman iftar saatleri ve sahur vakti 2021 hakkında detaylı bilgiler

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Batman iftar vakti, Diyanet'in yayımladığı 2021 imsakiye bilgileri üzerinden görüntülenebilecek. Mardin iftar saatleri, bölgede yaşayan ve iftar saatine hazırlık yapan vatandaşlar tarafından akşam saatleri yaklaşırken sorgulanıyor. Peki, dün gece ilk sahurlarını gerçekleştiren vatandaşlar için Batman iftar saati kaç olacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan Batman iftar saatleri 2021 bilgileri

BATMAN İMSAKİYE 2021

Batman'ın imsakiye bilgilerine erişmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz. Böylece Batman'ın son güne kadar iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

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GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:1118:5620:16*
214.04.202104:0918:5720:17
315.04.202104:0718:5820:18
416.04.202104:0618:5920:20
517.04.202104:0419:0020:21
618.04.202104:0219:0120:22
719.04.202104:0119:0220:23
820.04.202103:5919:0220:24
921.04.202103:5719:0320:26
1022.04.202103:5619:0420:27
1123.04.202103:5419:0520:28
1224.04.202103:5219:0620:29
1325.04.202103:5119:0720:31
1426.04.202103:4919:0820:32
1527.04.202103:4719:0920:33
1628.04.202103:4619:1020:34
1729.04.202103:4419:1120:36
1830.04.202103:4319:1220:37
1901.05.202103:4119:1320:38
2002.05.202103:3919:1420:40
2103.05.202103:3819:1420:41
2204.05.202103:3619:1520:42
2305.05.202103:35

19:16

20:43
2406.05.202103:3319:1720:45
2507.05.202103:3219:1820:46
2608.05.202103:3019:1920:47**
2709.05.202103:2919:2020:49
2810.05.202103:2719:2120:50
2911.05.202103:2619:2220:51
3012.05.202103:2519:2320:53***

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BESLENME ve Diyet Uzmanı Melis Bengisu Demirci, "Ramazan beslenmesinde altın kurallardan bir tanesi sahur yapılmasıdır. Oruç tutarken yapılan en önemli hata da sahura kalkmamaktır. Sahur yapmamak, aç kalma süresini yaklaşık 20 saate çıkarmaktadır. Bu durumda açlık kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine sebep olmaktadır" dedi.

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Demirci, Ramazan ayını sağlıkla geçirmek için beslenmede dikkat edilmesi gereken diğer hususları da şu şekilde sıraladı:"Yaklaşık 16 saat açlıktan sonra iftarda ağır yemekler tüketmek mideyi çok yorar. İftariyelikler ve çorbadan sonra ana yemeğe geçmeden önce 20-30 dakika ara verilmelidir. İftardan sonraki beslenme şekli de normaldeki beslenme düzenimizden farklı olmamalıdır. İftarla sahur arası ara öğünle desteklenmelidir. Öğünler; tam tahıllar ve tam tahıl ekmeği gibi kompleks karbonhidratlar, yağsız et, kuru baklagiller, meyveler ve sebzeleri içermelidir. Uzun süren açlık sonrası aşırı besin tüketiminden kaçınılmalıdır. Aşırı miktarda yemek alınan enerjinin artmasına ve vücut ağırlığının da artmasına neden olmaktadır. Kızartılmış besinlerden uzak durulmalıdır. Bu tür besinler gün boyunca mide bulantısına ve bozulmasına neden olabilir. Yüksek tuz/sodyum içeren besinlerden sakınılmalıdır. Bu tür besinler oruç süresince susamayı artırmaktadır. Ramazanda şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar veya güllaç tercih edilmelidir."

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