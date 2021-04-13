Batman imsakiye 2021! Batman'da iftara ne kadar kaldı? Batman iftar saatleri ve sahur vakti
Batman iftar saati sofralarda ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. İbadetlerini yerine getirmek için hazırlıklarına hız kazandıracak olan pek çok vatandaş, Batman'da iftara ne kadar kaldı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Batman'da iftara ne kadar kaldı? İşte, Batman iftar saatleri ve sahur vakti 2021 hakkında detaylı bilgiler
Batman iftar vakti, Diyanet'in yayımladığı 2021 imsakiye bilgileri üzerinden görüntülenebilecek. Mardin iftar saatleri, bölgede yaşayan ve iftar saatine hazırlık yapan vatandaşlar tarafından akşam saatleri yaklaşırken sorgulanıyor. Peki, dün gece ilk sahurlarını gerçekleştiren vatandaşlar için Batman iftar saati kaç olacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan Batman iftar saatleri 2021 bilgileri
BATMAN İMSAKİYE 2021
Batman'ın imsakiye bilgilerine erişmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz. Böylece Batman'ın son güne kadar iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz.
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:11
|18:56
|20:16*
|2
|14.04.2021
|04:09
|18:57
|20:17
|3
|15.04.2021
|04:07
|18:58
|20:18
|4
|16.04.2021
|04:06
|18:59
|20:20
|5
|17.04.2021
|04:04
|19:00
|20:21
|6
|18.04.2021
|04:02
|19:01
|20:22
|7
|19.04.2021
|04:01
|19:02
|20:23
|8
|20.04.2021
|03:59
|19:02
|20:24
|9
|21.04.2021
|03:57
|19:03
|20:26
|10
|22.04.2021
|03:56
|19:04
|20:27
|11
|23.04.2021
|03:54
|19:05
|20:28
|12
|24.04.2021
|03:52
|19:06
|20:29
|13
|25.04.2021
|03:51
|19:07
|20:31
|14
|26.04.2021
|03:49
|19:08
|20:32
|15
|27.04.2021
|03:47
|19:09
|20:33
|16
|28.04.2021
|03:46
|19:10
|20:34
|17
|29.04.2021
|03:44
|19:11
|20:36
|18
|30.04.2021
|03:43
|19:12
|20:37
|19
|01.05.2021
|03:41
|19:13
|20:38
|20
|02.05.2021
|03:39
|19:14
|20:40
|21
|03.05.2021
|03:38
|19:14
|20:41
|22
|04.05.2021
|03:36
|19:15
|20:42
|23
|05.05.2021
|03:35
19:16
|20:43
|24
|06.05.2021
|03:33
|19:17
|20:45
|25
|07.05.2021
|03:32
|19:18
|20:46
|26
|08.05.2021
|03:30
|19:19
|20:47**
|27
|09.05.2021
|03:29
|19:20
|20:49
|28
|10.05.2021
|03:27
|19:21
|20:50
|29
|11.05.2021
|03:26
|19:22
|20:51
|30
|12.05.2021
|03:25
|19:23
|20:53***