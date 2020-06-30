'Bataklık'tan ilk görüntüler geldi! Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu...

Operasyonda silahlı suç örgütünün de tespit edildiğini kaydeden Soylu, "Örgütün iki tepe yöneticisi var, biri Brezilya ve Hollanda'da 26 yıllık kırmızı bülteni var. 500 milyonun üzerine çıkabilecek bir nakdi ve suç gelirleri toplamı söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.