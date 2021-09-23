Başkonsolos nedir? Başkonsolosun görevleri nelerdir?

Birinci sınıf başkonsolos veya başkonsolos, başkonsoloslukların en üst amiridir. Meslek memurlarının yanı sıra konsolosluk ve ihtisas memurları da başkonsolos olarak atanabilir. Başkonsolosluk, Osmanlı Devleti döneminde bu makamın adı başşehbender olarak kullanılmıştır. Peki, başkonsolosun görevleri nelerdir?
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1
Dışişleri Bakanlığı, merkez ve yurtdışı teşkilatından oluşur. Bakanlığın yurtdışı teşkilatı, büyükelçilikler, daimi temsilcilikler, başkonsolosluklar, büyükelçilik konsolosluk şubeleri ile fahri başkonsolosluk ve fahri konsolosluklardan oluşur.
2
Türkiye Cumhuriyeti'nin başkonsolosları Dışişleri Bakanlığı kariyer memurları arasından tayin edilir. Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 07.07.2010 tarih ve 6004 sayılı Kanun'un 12. maddesi "Birinci Sınıf Başkonsolos" ve "Başkonsolos"u, Başkonsoloslukların; "Konsolos"u Konsoloslukların; "Muavin Konsolos"u ise Muavin Konsoloslukların "en yüksek amiri" şeklinde tanımlar.
3
Dışişleri Bakanlığı, merkez ve yurtdışı teşkilatından oluşur. Bakanlığın yurtdışı teşkilatı, büyükelçilikler, daimi temsilcilikler, başkonsolosluklar, büyükelçilik konsolosluk şubeleri ile fahri başkonsolosluk ve fahri konsolosluklardan oluşur.
Başkonsoloslukların görevleri şunlardır:
a) Görev çevreleri dâhilinde, Türkiye Cumhuriyetinin menfaatlerini korumak ve geliştirmek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve uyrukluğunu taşıyan tüzelkişilere yönelik konsolosluk işlemlerini yürütmek ve konsolosluk himayesi sağlamak.
b) Yabancılara yönelik vize işlemlerini yürütmek ve vize ita etmek.
c) 1963 tarihli Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesinde sayılan diğer görevleri ifa etmek.
a) Büyükelçiliğin bulunduğu ve akredite edildiği ülke genelinde ya da bu ülkedeki belli bir görev çevresi dâhilinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve uyrukluğunu taşıyan tüzelkişilere yönelik konsolosluk işlemlerini yürütmek ve konsolosluk himayesi sağlamak.
b) Yabancılara yönelik vize işlemlerini yürütmek ve vize ita etmek.
c) 1963 tarihli Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesinde sayılan diğer görevleri ifa etmek. ç) Büyükelçilik tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.