Başkonsolos nedir? Başkonsolosun görevleri nelerdir?

Dışişleri Bakanlığı, merkez ve yurtdışı teşkilatından oluşur. Bakanlığın yurtdışı teşkilatı, büyükelçilikler, daimi temsilcilikler, başkonsolosluklar, büyükelçilik konsolosluk şubeleri ile fahri başkonsolosluk ve fahri konsolosluklardan oluşur.



Başkonsoloslukların görevleri şunlardır:



a) Görev çevreleri dâhilinde, Türkiye Cumhuriyetinin menfaatlerini korumak ve geliştirmek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve uyrukluğunu taşıyan tüzelkişilere yönelik konsolosluk işlemlerini yürütmek ve konsolosluk himayesi sağlamak.



b) Yabancılara yönelik vize işlemlerini yürütmek ve vize ita etmek.



c) 1963 tarihli Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesinde sayılan diğer görevleri ifa etmek.



Büyükelçilikler bünyesindeki konsolosluk şubelerinin görevleri şunlardır:



a) Büyükelçiliğin bulunduğu ve akredite edildiği ülke genelinde ya da bu ülkedeki belli bir görev çevresi dâhilinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve uyrukluğunu taşıyan tüzelkişilere yönelik konsolosluk işlemlerini yürütmek ve konsolosluk himayesi sağlamak.



b) Yabancılara yönelik vize işlemlerini yürütmek ve vize ita etmek.



c) 1963 tarihli Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesinde sayılan diğer görevleri ifa etmek. ç) Büyükelçilik tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.