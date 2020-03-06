Başkanlığı ailece kutladılar

Kadınlar için sahnede Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği, kadın kanserleri konusunda farkındalık yaratmak için çok önemli bir geceye imza atıyor.



3 Nisan’da Raffles İstanbul’da düzenlenecek gecede Tarkan sahneye çıkacak. “PiGala” adı verilen gecede toplanacak bağışlar, derneğin önemli bir faaliyeti için kullanılacak. Geceden elde edilen gelirle, köy köy, mahalle mahalle dolaşarak kadınlara kanser taraması yapacak iki TIR’ın maliyeti karşılanacak. Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonunda yapılacak hizmetin finanse edilmesi için PiGala’yı organize eden dernek, daha fazla kadına ulaşmak için tüm hayırseverleri geceye bekliyor. Sunuculuğunu Jülide Ateş’in yapacağı gecenin bilet fiyatları, 1500 lira ila 10 bin lira arasında değişiyor.