Başkanlığı ailece kutladılar

Tatile değil estetiğe Cemiyet hayatının renkli isimlerinden Heves Ekinci, ilerleyen yaşına rağmen şıklığı ve güzelliğiyle 18’lik kızlara taş çıkarıyor. Yaklaşık 1 aydır New York’ta, yakın dostu Şule Çavuşoğlu’nun evinde kalan Heves Hanım’ın “Tatil için geldim” dediği New York’taki gizli ajandası ortaya çıktı!Duyduğuma göre Ekinci, New York’ta bir dizi estetik operasyon geçirecek. Nekahet dönemini de orada atlatmak isteyen Heves Hanım, İstanbul’a ancak operasyondan doğan şişlik ve morluklar iyileştikten sonra dönecekmiş. Yeni yüzüyle davetlerde arzı endam edecek olan Heves Hanım’ı İstanbul’daki dostları dört gözle bekliyor.