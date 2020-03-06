Haber Giriş: 06 Mart 2020 - 09:35,
Başkanlığı ailece kutladılar
Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ, cemiyet hayatından haberleri köşesine taşıdı...
EPOS 7 Derneği’nin yeni başkanı Arzu Sabancı oldu. Ailesi, Sabancı’nın bu yeni görevini sürpriz yemek davetiyle kutladı.
Kültür ve sanat başta olmak üzere birçok farklı alanda ülkemizin değerlerine katkıda bulunan EPOS 7 Derneği’nde geçtiğimiz günlerde görev değişimi yaşandı. Kuruluşundan bu yana derneğin başkanlığını üstlenen Zafer Kozanoğlu, görevini Arzu Sabancı’ya devretti. Bugüne kadar başkan yardımcısı olarak görev yapan Arzu Hanım, şimdi bu önemli sorumluluğu üstlenmenin mutluluğunu yaşıyor.
Geçtiğimiz günlerde ailesi de Arzu Sabancı’nın bu mutluluğuna ortak oldu ve OCTO Restoran’da küçük bir kutlama yemeği düzenlendi. Arzu Hanım’ın eşi Ömer Sabancı ile oğulları Hacı, Hakan ve Kerim Sabancı’nın katıldığı yemekte pasta da kesildi. Ve bu sürpriz gecede oğulları, Arzu Sabancı’ya görevde olduğu sürece derneğin fahri üyeleri gibi çalışacaklarının sözünü verdi.
Kadınlar için sahnede
Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği, kadın kanserleri konusunda farkındalık yaratmak için çok önemli bir geceye imza atıyor.
3 Nisan’da Raffles İstanbul’da düzenlenecek gecede Tarkan sahneye çıkacak. “PiGala” adı verilen gecede toplanacak bağışlar, derneğin önemli bir faaliyeti için kullanılacak. Geceden elde edilen gelirle, köy köy, mahalle mahalle dolaşarak kadınlara kanser taraması yapacak iki TIR’ın maliyeti karşılanacak. Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonunda yapılacak hizmetin finanse edilmesi için PiGala’yı organize eden dernek, daha fazla kadına ulaşmak için tüm hayırseverleri geceye bekliyor. Sunuculuğunu Jülide Ateş’in yapacağı gecenin bilet fiyatları, 1500 lira ila 10 bin lira arasında değişiyor.
Nikki gidiyor Frankie geliyor
Yaz sezonuna az bir zaman kala Bodrum’da kartlar yeniden dağıtılıyor. Bodrum’un en popüler lüks noktalarından Nikki Beach, yeni sezonda olmayacak. Onun yerine Hilton’un lüks zinciri Hilton LXR geliyor. Farklı bir deneyim yaşatacak yeni mekanın yeme-içme operasyonları ise Kaya Demirer’e emanet. Demirer, Hilton LXR Bodrum’a özel bir restoran projesi geliştirirken, beach club’ı da ‘Frankie Beach’ olarak hayata geçirecek.
Tatile değil estetiğe
Cemiyet hayatının renkli isimlerinden Heves Ekinci, ilerleyen yaşına rağmen şıklığı ve güzelliğiyle 18’lik kızlara taş çıkarıyor. Yaklaşık 1 aydır New York’ta, yakın dostu Şule Çavuşoğlu’nun evinde kalan Heves Hanım’ın “Tatil için geldim” dediği New York’taki gizli ajandası ortaya çıktı!Duyduğuma göre Ekinci, New York’ta bir dizi estetik operasyon geçirecek. Nekahet dönemini de orada atlatmak isteyen Heves Hanım, İstanbul’a ancak operasyondan doğan şişlik ve morluklar iyileştikten sonra dönecekmiş. Yeni yüzüyle davetlerde arzı endam edecek olan Heves Hanım’ı İstanbul’daki dostları dört gözle bekliyor.
6