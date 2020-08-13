Başka yerde olmak istemezdim

Genç yıldız yeni yaşına yeni evinde düzenlenen bir dizi kutlamayla girdi.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, INSTAGRAM
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
BİR YAŞ DAHA BÜYÜDÜ
Gösteri dünyasının en genç ve en zengin yıldızlarından biri olan Kylie Jenner, yeni yaşına girdi.
2
Abone Ol
10 Ağustos 1997 doğumlu olan Jenner, yeni yaşını, küçük kızı ve ailesiyle birlikte kutladı. Birkaç gün süren kutlamalarda çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.
3
Abone Ol
'BAŞKA YERDE OLMAK İSTEMEZDİM'
Kızı Stormi ile çekilen pozunu "Olmayı tercih edeceğim başka bir yer yok" notuyla paylaştı. Jenner'ın, iki yaşındaki kızıyla çektirdiği bu pozuna yorum ve beğeni yağdı.
4
Abone Ol
MİLYON DOLARLIK YENİ MALİKANE
Genç yıldız daha önce de kızıyla doğum günü pastasının önünde çekilen bir pozunu paylaşmıştı. Jenner, koronavirüs karantinası sırasında satın aldığı lüks malikanesinde yeni yaşına girdi.Jenner'ın satın aldığı bu ev, pandeminin ilk dönemlerinde uzun süre konuşulmuştu.
5
Abone Ol
EN AKILLI YATIRIM
Dünyanın en zengin genç kadını unvanını taşıyan Kylie Jenner, servetini de akıllıca harcıyor.
6
Abone Ol
EMLAK YATIRIMLARINA YENİ HALKA
Henüz 22 yaşında olmasına rağmen Los Angeles bölgesinde hatırı sayılır bir emlak yatırımı bulunan Jenner, bunlara yeni bir halka daha ekledi.
7
Abone Ol
İLK POZLAR
Bir çocuk annesi Jenner, Los Angeles'ın en gözde bölgelerinden biri olan Holmby Hills'te bir malikane satın aldı. Jenner, yeni evinde çekilen ilk pozlarını da sosyal medya sayfasından paylaştı.
8
Abone Ol
FİYATI DÜŞÜRDÜ
Jenner, emlak portföyüne kattığı bu yeni ev için 36.5 milyon dolar harcadı. Aslında ev sahibi, bir hafta önce satışa çıkardığı bu ev için 45 milyon dolar talep etmişti. Fakat Kylie Jenner, yürütülen pazarlıklar sonucu evi 36.5 milyon dolara satın aldı.
9
Abone Ol
BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
Jenner'ın yeni evinde çekip 171 milyon takipçisi olan Instagram hesabından paylaştığı pozlarına beğeni ve yorum yağdı.
10
Abone Ol
LÜKS HAYAT
Kylie Jenner'ın yeni evinin yedi tane yatak odası, 14 tane de banyosu bulunuyor. Tek katlı ev geniş bir alan üzerine kurulu. Evin içinde spor salonundan özel sinema salonuna kadar, Jenner'ın alışkın olduğu hayatın konforunu sağlayacak çok sayıda özellik bulunuyor.
11
Abone Ol
BU EVDE YAŞIYORDU
Daha 30 yaşına gelmeden dünyanın en zengin kadını unvanını aldı... Kelimenin tam anlamıyla "paraya para" demiyor. Peki bu bir çocuk annesi zengin genç kadın nasıl bir evde yaşıyor dersiniz...
Zaten zengin bir ailede doğan ama bununla yetinmeyip kendi servetini de yaratan Kylie Jenner, dudak uçuklatan bir malikanede sevgilisi Travis Scott ve kızı Stormi ile birlikte yaşıyor.
INSTAGRAM, BACKGRID UK
12
Abone Ol
BAŞKA EVLERİ DE VAR
Henüz 21 yaşında olan Jenner, California'da zenginlerin yaşadığı Hidden Hills'te bir malikanede yaşıyor. 2016 yılında 12 milyon dolara satın aldığı bu malikane Jenner'ın tek evi de değil üstelik.
13
Abone Ol
ZEVKİNE GÖRE DEKORE ETTİRDİ
Kylie Jenner, 8 odalı malikanesini tepeden tırnağa dekore ettirdi. Usta isimlerin imzasını taşıyan bu dekorasyon sonucu malikanenin belli odaları Barbie temasına uygun olarak rengarenk döşendi. Bazı odaları da daha klasik bir tarza sahip.
14
Abone Ol
EN SEVDİĞİ RENKLER
Kylie Jenner, en sevdiği renk olan pembeyi evinin çeşitli bölümlerinde kullandı. Özellikle de makyaj odasında.
15
Abone Ol
MAĞAZA DEĞİL AYAKKABI ODASI
Jenner'ın evinin en çok dikkat çeken bölümlerinden biri de ayakkabı ve çantaları için ayırdığı oda. Burası kelimenin tam anlamıyla bir mağazayı andırıyor.
16
Abone Ol
SERVETİ DUDAK UÇUKLATIYOR
Bu arada Kylie Jenner'ın 1 milyar dolar serveti olduğunu da hatırlatalım.
17
Abone Ol
MALİKANE ZİNCİRİ
Genç yıldızın yine Los Angeles'da geçen yıl satın aldığı bir başka malikanesi de bulunuyor.