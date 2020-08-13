Başka yerde olmak istemezdim

BU EVDE YAŞIYORDU Daha 30 yaşına gelmeden dünyanın en zengin kadını unvanını aldı... Kelimenin tam anlamıyla "paraya para" demiyor. Peki bu bir çocuk annesi zengin genç kadın nasıl bir evde yaşıyor dersiniz...



Zaten zengin bir ailede doğan ama bununla yetinmeyip kendi servetini de yaratan Kylie Jenner, dudak uçuklatan bir malikanede sevgilisi Travis Scott ve kızı Stormi ile birlikte yaşıyor.



INSTAGRAM, BACKGRID UK