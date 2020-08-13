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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 13 Ağustos 2020 - 09:00,

Başka yerde olmak istemezdim

 Genç yıldız yeni yaşına yeni evinde düzenlenen bir dizi kutlamayla girdi.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, INSTAGRAM

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1BİR YAŞ DAHA BÜYÜDÜ
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BİR YAŞ DAHA BÜYÜDÜ

Gösteri dünyasının en genç ve en zengin yıldızlarından biri olan Kylie Jenner, yeni yaşına girdi.

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10 Ağustos 1997 doğumlu olan Jenner, yeni yaşını, küçük kızı ve ailesiyle birlikte kutladı. Birkaç gün süren kutlamalarda çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

3BAŞKA YERDE OLMAK İSTEMEZDİM
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'BAŞKA YERDE OLMAK İSTEMEZDİM'

 Kızı Stormi ile çekilen pozunu "Olmayı tercih edeceğim başka bir yer yok" notuyla paylaştı. Jenner'ın, iki yaşındaki kızıyla çektirdiği bu pozuna yorum ve beğeni yağdı.

4MİLYON DOLARLIK YENİ MALİKANE
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MİLYON DOLARLIK YENİ MALİKANE

Genç yıldız daha önce de kızıyla doğum günü pastasının önünde çekilen bir pozunu paylaşmıştı. Jenner, koronavirüs karantinası sırasında satın aldığı lüks malikanesinde yeni yaşına girdi.Jenner'ın satın aldığı bu ev, pandeminin ilk dönemlerinde uzun süre konuşulmuştu.

5EN AKILLI YATIRIM
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EN AKILLI YATIRIM

Dünyanın en zengin genç kadını unvanını taşıyan Kylie Jenner, servetini de akıllıca harcıyor.

6EMLAK YATIRIMLARINA YENİ HALKA
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EMLAK YATIRIMLARINA YENİ HALKA

Henüz 22 yaşında olmasına rağmen Los Angeles bölgesinde hatırı sayılır bir emlak yatırımı bulunan Jenner, bunlara yeni bir halka daha ekledi.

7İLK POZLAR
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İLK POZLAR

Bir çocuk annesi Jenner, Los Angeles'ın en gözde bölgelerinden biri olan Holmby Hills'te bir malikane satın aldı. Jenner, yeni evinde çekilen ilk pozlarını da sosyal medya sayfasından paylaştı.

8FİYATI DÜŞÜRDÜ
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FİYATI DÜŞÜRDÜ

Jenner, emlak portföyüne kattığı bu yeni ev için 36.5 milyon dolar harcadı. Aslında ev sahibi, bir hafta önce satışa çıkardığı bu ev için 45 milyon dolar talep etmişti. Fakat Kylie Jenner, yürütülen pazarlıklar sonucu evi 36.5 milyon dolara satın aldı.

9BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
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BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Jenner'ın yeni evinde çekip 171 milyon takipçisi olan Instagram hesabından paylaştığı pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

10LÜKS HAYAT
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LÜKS HAYAT

Kylie Jenner'ın yeni evinin yedi tane yatak odası, 14 tane de banyosu bulunuyor. Tek katlı ev geniş bir alan üzerine kurulu. Evin içinde spor salonundan özel sinema salonuna kadar, Jenner'ın alışkın olduğu hayatın konforunu sağlayacak çok sayıda özellik bulunuyor.

11BU EVDE YAŞIYORDU
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BU EVDE YAŞIYORDU

Daha 30 yaşına gelmeden dünyanın en zengin kadını unvanını aldı... Kelimenin tam anlamıyla "paraya para" demiyor. Peki bu bir çocuk annesi zengin genç kadın nasıl bir evde yaşıyor dersiniz...

Zaten zengin bir ailede doğan ama bununla yetinmeyip kendi servetini de yaratan Kylie Jenner, dudak uçuklatan bir malikanede sevgilisi Travis Scott ve kızı Stormi ile birlikte yaşıyor.

INSTAGRAM, BACKGRID UK 

12BAŞKA EVLERİ DE VAR
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BAŞKA EVLERİ DE VAR

Henüz 21 yaşında olan Jenner, California'da zenginlerin yaşadığı Hidden Hills'te bir malikanede yaşıyor. 2016 yılında 12 milyon dolara satın aldığı bu malikane Jenner'ın tek evi de değil üstelik. 

13ZEVKİNE GÖRE DEKORE ETTİRDİ
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ZEVKİNE GÖRE DEKORE ETTİRDİ

Kylie Jenner, 8 odalı malikanesini tepeden tırnağa dekore ettirdi. Usta isimlerin imzasını taşıyan bu dekorasyon sonucu malikanenin belli odaları Barbie temasına uygun olarak rengarenk döşendi. Bazı odaları da daha klasik bir tarza sahip. 

14EN SEVDİĞİ RENKLER
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EN SEVDİĞİ RENKLER

Kylie Jenner, en sevdiği renk olan pembeyi evinin çeşitli bölümlerinde kullandı. Özellikle de makyaj odasında.

15MAĞAZA DEĞİL AYAKKABI ODASI
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MAĞAZA DEĞİL AYAKKABI ODASI

Jenner'ın evinin en çok dikkat çeken bölümlerinden biri de ayakkabı ve çantaları için ayırdığı oda. Burası kelimenin tam anlamıyla bir mağazayı andırıyor.

16SERVETİ DUDAK UÇUKLATIYOR
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SERVETİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Bu arada Kylie Jenner'ın 1 milyar dolar serveti olduğunu da hatırlatalım.  

17MALİKANE ZİNCİRİ
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MALİKANE ZİNCİRİ

Genç yıldızın yine Los Angeles'da geçen yıl satın aldığı bir başka malikanesi de bulunuyor.

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INSTAGRAM, BACKGRID UK 

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