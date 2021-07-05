Basit usul vergilendirme nedir, ne demek? İşte basit usule tabi olmanın şartları
Basit usulde gelir vergisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gündeme geldi. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan "Son olarak, ekonomi reform programımız kapsamında basit usulde vergilendirilen esnafımızın tüm kazançlarını vergi dışında bırakıyoruz. "dedi. Gelir vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbabı, kazancın tespit usulü bakımından ikiye ayrılıyor. Basit usulde vergilendirmenin mükellefleri, mevzuata göre, geçici vergi beyannamesi verilmez ve geçici vergi ödenmez. İşte, Basit usul vergilendirme şartları ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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Basit usul vergilendirme nedir sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Basit usulde vergilendirme, bir hesap dönemi içinde elde edilen gelir ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farka uygulanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla vergilendirme şartları merak konusu oldu. 2019 yılında ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin vergilendirilmesine yönelik olarak hazırlanan rehberde basit usulde vergilendirilen mükellefler, basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları, basit usulden yararlanamayacak mükellefler, basit usulde ticari kazancın tespiti, Defter-Beyan Sistemi üzerinden beyannamenin verilmesi, yıllık beyannameye dahil edilen kazançtan yapılacak indirimler ile beyannamenin verilme zamanı ve verginin ödenmesi konularında açıklamalar yer alıyor.
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BASİT USUL VERGİLENDİRME NEDİR?
Gelir vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbabı, kazancın tespit usulü bakımından ikiyeayrılmaktadır.
Basit usulde gelir vergisine tabi olanlar.
Gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar.Basit usulde ticari kazanç; bir hesap dönemi içinde elde edilenhasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleriarasındaki müspet farktır.Basit usulde vergilendirme kapsamında bulunan mükelleflere, gerçek usulde vergilendirilenmükelleflerden farklı bir takım kolaylıklar sağlanmıştır. Basit usulde vergilendirmeninsağladığı kolaylıklar şunlardır:
Kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler tarafından defter tutulmaz,
Vergi tevkifatı yapılmaz ve muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmez,
Geçici vergi beyannamesi verilmez ve geçici vergi ödenmez,
Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri katma değervergisinden istisnadır,
Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkatealınmaz,
Ticari kazançlarına yıllık 11.000 TL kazanç indirimi yapılır,
Genç girişimcilere ilişkin 75.000 TL’lik kazanç istisnasından yararlanabilirler (Buistisna ile 11.000 TL’lik kazanç indiriminden birlikte yararlanılamaz),
Engellilik indiriminden faydalanabilirler,
Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan %5 oranındaki vergi
indirimindenyararlanabilirler.Alınan ve verilen belgelerin kayıtları “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” düzenlenenmeslek odası veya meslek mensupları aracılığıyla Defter-Beyan Sistemi üzerinden tutulur.
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Basit Usulden Yararlanamayacak Olanlar
1. Kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları.2. İkrazat (ödünç para verme) işleriyle uğraşanlar.
3. Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar.
4. Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi vekurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derecederece taahhütte bulunanlar.
5. Sigorta prodüktörleri.
6. Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut (aracılık) edenler.
7. Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar.
8. Tavassut (aracılık) işi yapanlar (dayıbaşılar hariç).
9. Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremitharmanları işletenler.
10. Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerininsahip veya işleticileri (Yapısı itibarıyla sürücüsünden başka on dört ve daha aşağıoturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlarhariç).11. Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan iş grupları, sektörler, il ve ilçeler, büyükşehirbelediyeleri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınırları (mücavir alanlar dahil),belediyelerin nüfusları, yöreler itibarıyla veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunulupbulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Corona virüsüne karşı aşılama seferberliğini tam gaz sürdüren Türkiye, 1 Temmuz'da normalleşme sürecine geçerken, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de bu kritik dönemeç sonrası ilk toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, salgının seyri, aşılama çalışmaları, turizm sezonu masaya yatırıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;
Tüm işlemlerde KDV oranının yüzde 18 olduğunu varsaydığımızda OECD ülkeleri arasında KDV oranı en düşük 2. ülkeyiz. Vergi geliri de üretemediğimizi söylüyorlar. Bu ülkede kamu gelirlerinin yaklaşık yüzde 84'ü vergi gelirlerinden toplanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımız yıl sonunda vergi gelirlerinin 1 trilyon 51 milyona çıkacağını hesaplıyor. Bütçe harcamalarımızın yüzde 72'sini vergi gelirlerinden karşılıyoruz. Sağladığımız istisna ve muafiyetlere rağmen vergi gelirlerimizi de sürekli artırıyoruz. Kurduğumuz elektronik beyanname sistemi sayesinde yüzde 150 milyon beyanname elektronik ortamda işlem görüyor. Birçok gelişmiş ülkede dahi böyle bir performans yoktur. Reform programımız elektronik tebligat, elektronik inceleme, elektronik tutanak ve elektronik raporu da geliştirerek vergi inceleme sürelerini kısaltacağız. Yapay zeka kullanımını içeren dijital vergi asistan sistemini de devreye alıyoruz.