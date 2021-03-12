Basit usul vergisi nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Esnaf kardeşlerime müjde vermek istiyorum. Reformlar arasında küçük esnafa yönelik vergi muafiyeti de yer alıyor. Kuaför, tesisatçı, tamirci, gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık ve yazılım alanında adım atılacağını söyledi ve iki yeni yapıyı duyurdu. Bu açıklamanın ardından basit usul vergi günün internette aranan konuları arasında yer aldı. Peki basit usul vergi nedir?
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2019 yılında ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin vergilendirilmesine yönelikolarak hazırlanan bu Rehberde; basit usulde vergilendirilen mükellefler, basit usule tabiolmanın genel ve özel şartları, basit usulden yararlanamayacak mükellefler, basit usulde ticarikazancın tespiti, Defter-Beyan Sistemi üzerinden beyannamenin verilmesi, yıllıkbeyannameye dahil edilen kazançtan yapılacak indirimler ile beyannamenin verilme zamanıve verginin ödenmesi konularında açıklamalar yer almaktadır.Gelir vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbabı, kazancın tespit usulü bakımından ikiyeayrılmaktadır. Basit usulde gelir vergisine tabi olanlar. Gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar.Basit usulde ticari kazanç; bir hesap dönemi içinde elde edilenhasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleriarasındaki müspet farktır.Basit usulde vergilendirme kapsamında bulunan mükelleflere, gerçek usulde vergilendirilenmükelleflerden farklı bir takım kolaylıklar sağlanmıştır. Basit usulde vergilendirmeninsağladığı kolaylıklar şunlardır:• Kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler tarafından defter tutulmaz,• Vergi tevkifatı yapılmaz ve muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmez,*• Geçici vergi beyannamesi verilmez ve geçici vergi ödenmez,• Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri katma değervergisinden istisnadır,• Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkatealınmaz,• Ticari kazançlarına yıllık 11.000 TL kazanç indirimi yapılır,• Genç girişimcilere ilişkin 75.000 TL’lik kazanç istisnasından yararlanabilirler (Buistisna ile 11.000 TL’lik kazanç indiriminden birlikte yararlanılamaz),• Engellilik indiriminden faydalanabilirler,• Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan %5 oranındaki vergi indirimindenyararlanabilirler.Alınan ve verilen belgelerin kayıtları “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” düzenlenenmeslek odası veya meslek mensupları aracılığıyla Defter-Beyan Sistemi üzerinden tutulur.
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1. Basit Usule Tabi Olmanın Şartları1.1. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak,seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalardolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölümhalinde, iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde,bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.),2. İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olmasıhalinde yıllık kira bedeli toplamı;• büyükşehir belediye sınırları içinde 2019 takvim yılı için 9.000 TL’yiaşmamak (2020 takvim yılı için 11.000 TL*)• diğer yerlerde 2019 takvim yılı için 6.000 TL’yi aşmamak (2020 takvim yılıiçin 7.000 TL*)3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabiolmamak.1.2. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanlarınyıllık alımları tutarının 2019 takvim yılı için 120.000 TL’yi aşmaması (2020 takvimyılı için 140.000 TL*),veya yıllık satışları tutarının 2019 takvim yılı için 180.000 TL’yi aşmaması (2020takvim yılı için 220.000 TL*),2. (1) numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde eldeettikleri gayri safi iş hâsılatının;2019 takvim yılı için 60.000 TL’yi aşmaması (2020 takvim yılı için 70.000 TL*),3. (1) ve (2) numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarıile iş hasılatı toplamının;2019 takvim yılı için 120.000 TL’yi aşmaması (2020 takvim yılı için 140.000 TL*),gerekmektedir.4. Kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler
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Basit Usulden Yararlanamayacak Olanlar1. Kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları.2. İkrazat (ödünç para verme) işleriyle uğraşanlar.3. Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar.4. Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi vekurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derecederece taahhütte bulunanlar.5. Sigorta prodüktörleri.6. Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut (aracılık) edenler.7. Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar.8. Tavassut (aracılık) işi yapanlar (dayıbaşılar hariç).9. Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremitharmanları işletenler.10. Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerininsahip veya işleticileri (Yapısı itibarıyla sürücüsünden başka on dört ve daha aşağıoturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlarhariç).11. Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan iş grupları, sektörler, il ve ilçeler, büyükşehirbelediyeleri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınırları (mücavir alanlar dahil),belediyelerin nüfusları, yöreler itibarıyla veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunulupbulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler.
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ESNAFA VERGİ MÜJDESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Esnaf kardeşlerime müjde vermek istiyorum. Küçük esnafa yönelik vergi muafiyeti de yer alıyor. Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz." açıklamasında bulundu.