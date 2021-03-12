Basit usul vergisi nedir?

Basit Usulden Yararlanamayacak Olanlar1. Kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları.2. İkrazat (ödünç para verme) işleriyle uğraşanlar.3. Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar.4. Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi vekurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derecederece taahhütte bulunanlar.5. Sigorta prodüktörleri.6. Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut (aracılık) edenler.7. Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar.8. Tavassut (aracılık) işi yapanlar (dayıbaşılar hariç).9. Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremitharmanları işletenler.10. Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerininsahip veya işleticileri (Yapısı itibarıyla sürücüsünden başka on dört ve daha aşağıoturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlarhariç).11. Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan iş grupları, sektörler, il ve ilçeler, büyükşehirbelediyeleri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınırları (mücavir alanlar dahil),belediyelerin nüfusları, yöreler itibarıyla veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunulupbulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler.