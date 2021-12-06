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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER-İHA
Haber Giriş: 06 Aralık 2021 - 15:22 | 

Başına gelmeyen kalmadı... Fransa’da protestocular ırkçı cumhurbaşkanı adayı Zemmour'u kafakola aldı!

Fransa'da yaklaşan cumh8urbaşkanlığı öncesi adaylık yarışı da kızışıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karşısında oldukça güçlü kadın adaylar yer alırken eski bir televizyon programcısı ve yazar olan Eric Zemmour, adaylığını açıkladığından beri protestoların hedefinde. Dün Paris yakınlarında seçim mitingi düzenlemek isteyen Zemmour aleyhinde yapılan gösterilerde zor anlar yaşadı, dünya ise o anlarda yaşanan görüntüleri konuşuyor.

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Fransa'da, Nisan 2022'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için heyecan şimdiden başlamış durumda.
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Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karşısında Sosyalist Parti'nin adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve aşırı sağcı Ulusal Cephe partisinin lideri Marine Le Pen ve sağcı Cumhuriyetçi Parti'den olan İle-de-France Bölge Başkanı Valerie Pecresse var.
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Güçlü kadın rakipleri karşısında şansı azalan Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) Partisi'nden olan Emmanuel Macron'un ise seçim afişlerini bastırmasına rağmen cumhurbaşkanlığı adaylığını resmi olarak Ocak’ta duyurması bekleniyor.
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Avrupa'daki ekonomik kriz, göçmen sorunu, koronavirüs salgınının yarattığı buhran ve İngiltere ile yaşanan krizin etkisini gösterdiği Fransa'da sağ partilerin yükselişi gözden kaçmıyor. Adaylıklarda da bunun etkisi görülmeye başlandı.
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2022 yılında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklayan, ırkçı ve İslam karşıtı söylemleriyle tanınan yazar ve eski televizyoncu Eric Zemmour ise uzun söylentilerin ardından adaylığını açıklayarak gündemin ilk sıralarına yerleşti.
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Öte yandan Müslümanlara ve ülkedeki diğer azınlıklara ve göçmenlere karşı takındığı ırkçı tavırla bilinen 63 yaşındaki Eric Zemmour’un kendisi de bir göçmen ailenin çocuğu. Zemmour, 1950’li yıllarda Cezayir’den Fransa’ya göç eden Yahudi bir anne-babanın oğlu.
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Özellikle İslam karşıtı söylemleriyle gündeme gelen Zemmour, seçilmesi durumunda göçmenleri sınır dışı etmek, ülkenin kapılarını azınlıklara kapatmak, Müslümanlara tanınan hakları ellerinden almak ve hatta Muhammed ismini yasaklamaya kadar varan bir dizi radikal çıkışla popülerleşti.
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Aday olma söylentilerinin ilk duyulduğu günlerde sahip olduğu destek adaylığının resmen açıklanmasından sonra giderek düşen ırkçı siyasetçi anketlerde hızla kan kaybetmeye devam ediyor.
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Adaylığını açıklayan Eric Zemmour ardından hemen seçim çalışmalarına başladı. Ancak tartışmalı aday başkent Paris’te miting yaptığı uluslararası fuar alanı Parc d'expositions Villepinte başta olmak üzere birçok bölgede protesto edildi.
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Göstericiler, Zemmour’un mitingine katılımı engellemek amacıyla banliyö trenlerinin seferlerini aksatmaya çalıştı.
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Birçok ırkçılık karşıtı sivil toplum kuruluşunun destek verdiği gösterilerde protestocular, sık sık “Irkçı Zemmour defol” sloganı atarken, ellerinde “Müslüman, Hristiyan ve Yahudi hep birlikte Eric Zemmour'a karşıyız” yazılı pankart taşıdı.
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Irkçı ve İslam karşıtı söylemleriyle bilinen Zemmour’un, miting için ilk olarak Zenith gösteri salonunu kiraladığı fakat belediye tarafından burada miting yapmasına izin verilmediği aktarıldı.
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Öte yandan tüm dünya medyasının yakından takip ettiği mitingle ilgili bir detay manşetlere bomba gibi düştü ve bugün sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı.
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Mitingin yapıldığı salonda da arbede yaşanır ve sandalyeler havada uçuşurken Zemmour buraya ulaşmaya çalışırken yaşananlar anbean kameralara yansıdı ve uluslararası ajanslar tarafından dünyaya servis edildi.
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Akılalmaz görüntülerde yanındaki destekçileri ve korumalarıyla yürüyen ve halkı selamlamaya çalışan Zemmour'a kalabalığı yararak ulaşan bir protestocu yaklaştı ve olanlar oldu!
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Öfkeli protestocu Eric Zemmour'u kalabalığın içinden yanına çekerken kimseye aldırmadan boynundan tuttu ve kendine çekerek saldırmaya başladı. Protestocu adam tarafından adeta kafakola alınan siyasetçi neye uğradığını şaşırdı ancak olay anının videosu anında dolaşıma girdi.
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Zemmour'un yaşadığı utanç dolu anlar sosyal medyaya yansıyan video ve fotoğraflarla dünyaya ulaşırken görüntüleri paylaşan kullanıcılar ırkçı adayın durumuyla kelimenin tam anlamıyla dalga geçti.
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Eric Zemmour, sadece ırkçı görüşleriyle tanınmakla kalmayıp aynı zamanda skandallarla da gündeme gelmiş bir isim.
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1982’de evlendiği Tunus Yahudisi karısı Mylene Chichportich’i, kendisinden 35 yaş küçük asistanı Sarah Knafo ile aldatan Zemmour’un yasak ilişkisi, geçtiğimiz aylarda Fransız basınına yansımıştı.
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Olayın duyulmasının ardından artık saklanma gereği duymayan Sarah Knafo ve Zemmour bir bebek bekliyor ve bu hamileliği de dünyadan saklamadan ilişkilerine devam ediyor.
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