Başına gelmeyen kalmadı... Fransa’da protestocular ırkçı cumhurbaşkanı adayı Zemmour'u kafakola aldı!

Öte yandan Müslümanlara ve ülkedeki diğer azınlıklara ve göçmenlere karşı takındığı ırkçı tavırla bilinen 63 yaşındaki Eric Zemmour’un kendisi de bir göçmen ailenin çocuğu. Zemmour, 1950’li yıllarda Cezayir’den Fransa’ya göç eden Yahudi bir anne-babanın oğlu.