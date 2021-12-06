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Başına gelmeyen kalmadı... Fransa’da protestocular ırkçı cumhurbaşkanı adayı Zemmour'u kafakola aldı!
Fransa'da yaklaşan cumh8urbaşkanlığı öncesi adaylık yarışı da kızışıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karşısında oldukça güçlü kadın adaylar yer alırken eski bir televizyon programcısı ve yazar olan Eric Zemmour, adaylığını açıkladığından beri protestoların hedefinde. Dün Paris yakınlarında seçim mitingi düzenlemek isteyen Zemmour aleyhinde yapılan gösterilerde zor anlar yaşadı, dünya ise o anlarda yaşanan görüntüleri konuşuyor.
Fransa'da, Nisan 2022'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için heyecan şimdiden başlamış durumda.
Güçlü kadın rakipleri karşısında şansı azalan Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) Partisi'nden olan Emmanuel Macron'un ise seçim afişlerini bastırmasına rağmen cumhurbaşkanlığı adaylığını resmi olarak Ocak’ta duyurması bekleniyor.
2022 yılında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklayan, ırkçı ve İslam karşıtı söylemleriyle tanınan yazar ve eski televizyoncu Eric Zemmour ise uzun söylentilerin ardından adaylığını açıklayarak gündemin ilk sıralarına yerleşti.
Özellikle İslam karşıtı söylemleriyle gündeme gelen Zemmour, seçilmesi durumunda göçmenleri sınır dışı etmek, ülkenin kapılarını azınlıklara kapatmak, Müslümanlara tanınan hakları ellerinden almak ve hatta Muhammed ismini yasaklamaya kadar varan bir dizi radikal çıkışla popülerleşti.
Adaylığını açıklayan Eric Zemmour ardından hemen seçim çalışmalarına başladı. Ancak tartışmalı aday başkent Paris’te miting yaptığı uluslararası fuar alanı Parc d'expositions Villepinte başta olmak üzere birçok bölgede protesto edildi.
Birçok ırkçılık karşıtı sivil toplum kuruluşunun destek verdiği gösterilerde protestocular, sık sık “Irkçı Zemmour defol” sloganı atarken, ellerinde “Müslüman, Hristiyan ve Yahudi hep birlikte Eric Zemmour'a karşıyız” yazılı pankart taşıdı.
Öte yandan tüm dünya medyasının yakından takip ettiği mitingle ilgili bir detay manşetlere bomba gibi düştü ve bugün sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı.
Akılalmaz görüntülerde yanındaki destekçileri ve korumalarıyla yürüyen ve halkı selamlamaya çalışan Zemmour'a kalabalığı yararak ulaşan bir protestocu yaklaştı ve olanlar oldu!
Zemmour'un yaşadığı utanç dolu anlar sosyal medyaya yansıyan video ve fotoğraflarla dünyaya ulaşırken görüntüleri paylaşan kullanıcılar ırkçı adayın durumuyla kelimenin tam anlamıyla dalga geçti.
1982’de evlendiği Tunus Yahudisi karısı Mylene Chichportich’i, kendisinden 35 yaş küçük asistanı Sarah Knafo ile aldatan Zemmour’un yasak ilişkisi, geçtiğimiz aylarda Fransız basınına yansımıştı.