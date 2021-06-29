Basılı karneler ne zaman verilecek? İşte MEB'in verdiği tarih bilgisi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin dijital karneleri e-Okul'dan erişime açıldı. Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlayan ve kimi zaman yüz yüze eğitimle sürdürülen 2020-2021 eğitim öğretim yılı, 2 Temmuz Cuma sona erecek. Şimdi ise basılı karnelerin ne zaman alınacağı merak konusu oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...