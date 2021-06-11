Kıvanç Tatlıtuğ baba mı oluyor? Başak Dizer'in hamile olduğu iddiası sosyal medyayı salladı!

Ünlü çiftten henüz kesin bir açıklama gelmezken, Başak Dizer’in bir takipçisinin, “Allah’ım sana böyle güzel bir kız nasip etsin” yorumunu beğenmesi, akıllarda Başak Dizer hamile mi soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu. Peki Başak Dizer hamile mi?