Kıvanç Tatlıtuğ baba mı oluyor? Başak Dizer'in hamile olduğu iddiası sosyal medyayı salladı!
Ünlü çift, stil danışmanı Başak Dizer ve oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un çocuk sahibi olmaya hazırlandığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İddialara göre Kıvanç Tatlıtuğ ile mutlu bir evliliği olan Başak Dizer hamile! İkilinin takipçilerinin dört gözle beklediği Başak Dizer’in hamile olduğu söylentileri sosyal medyada güzel yorumları beraberinde getirdi. Peki Başak Dizer hamile mi? Başak Dizer kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar…
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Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının sevilen çifti Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ’un uzun süredir bebek sahibi olmak istedikleri biliniyordu. Hayranları tarafından da merakla beklenen bebek haberi, Başak Dizer’in hamile olduğu iddialarından sonra sosyal medyayı tabiri caizse salladı.
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Ünlü çiftten henüz kesin bir açıklama gelmezken, Başak Dizer’in bir takipçisinin, “Allah’ım sana böyle güzel bir kız nasip etsin” yorumunu beğenmesi, akıllarda Başak Dizer hamile mi soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu. Peki Başak Dizer hamile mi?
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HAVALARA UÇTU!
2016 yılında Paris'teki Türk Büyükelçiliği'nde, yaklaşık 50 kişinin katıldığı bir törenle ünlü oyuncu ile dünya evine giren 44 yaşındaki stil danışmanının hamile olduğu iddia edildi.
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Başak Dizer, sosyal medyada bir takipçisinin beş hafta önce yaptığı "Allah'ım sana senin kadar güzel bir kız nasip etsin" şeklindeki yorumu beğendi.
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Sosyal medyada hızla yayılan söylentilere göre, eşi Başak Dizer'in hamile olduğu haberini alan 37 yaşındaki oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ havalara uçtu.
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BAŞAK DİZER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Başak Dizer 13 Nisan 1977 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul'da tasarım bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Başak Dizer; ayrıca Mimar Sinan Üniversitesi moda tasarımı bölümünde eğitim alarak sertifikaya sahip oldu. Londra'da Central Saint Martins'de moda kurslarına giden Başak Dizer, 3,5 yıl ünlü bir markanın erkek kıyafeti tasarımcılığı yaptıktan sonra stil danışmanlığı, kişiye özel alışveriş danışmanlığı isimleriyle bir şirket kurdu.
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2008 yılında Aşkı- Memnu ekibine dahil oldu ve başrolleri giydirmeye başladı. İlk evliliğini Oren Fransez ile yapan Başak Dizer, Aşkı- Memnu dizisinde tanıştığı Kıvanç Tatlıtuğ ile nikah masasına oturdu.