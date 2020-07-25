Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çifti mavi turda... Kıvanç kaptan!

Su üstünde gün batımını seyreden Tatlıtuğ çifti, romantik bir akşam geçirdi.
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Kıvanç Tatlıtuğ’un sakallarını kestiği de dikkatli gözlerden kaçmadı.
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Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ turun ardından evlerinin yolunu tuttu... (Ali KESER)
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Oğulları Azur’la beraber Bodrum’a giden Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, önceki gün Yalıkavak’taki lüks bir sitede görüntülendi. Çift, satın almayı düşündükleri evle ilgili bilgi aldı. Gülşen siteyi dolaşırken, Azur babasıyla birlikte iskelede oltayla balık tutmayı denedi.
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Daha sonra onların yanına giden Gülşen’in iskelede bulunan Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çiftine selam vermemesi dikkat çekti.