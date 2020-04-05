Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un üzerine titriyor!

Zatürre olduğu ortaya çıkan ve bu haberle hayranlarını sevindiren oyuncu, Kemerburgaz’daki evlerinde tedavisine ve karantinaya devam ediyor.
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Doktorunun talimatlarına birebir uyan oyuncuya en büyük destekçisi eşi Başak Dizer... Tatlıtuğ’un her şeyiyle bizzat ilgilenen Dizer, yemekleri de kendisi yapıyor. (Posta)
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15 gün karantinada
Corona virüs testi negatif çıkan Kıvanç Tatlıtuğ şu açıklamayı yapmıştı; Yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile geldiğim hastanede, yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde küçük bir alanda zatürre odağı tespit edildi. Bununla ilgili olarak takip ve tedavi altına alındım.
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Bugün Covid-19 test sonucumun negatif geldiğini öğrendim. Yapılacak son kontrollerim sonucuna göre gerekirse evde takip ve tedavime karar verilecektir..
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Ülkemizde özellikle bu dönemde yoğun mesai harcayan sağlık personellerine çok teşekkür ediyor, başta Covid-19 ile mücadele eden hastalar olmak üzere tüm hastalara Allah’tan şifa diliyorum. Dualarımız sizinle. Ben iyiyim... İlginize teşekkür ederim.