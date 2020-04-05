Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un üzerine titriyor!

Ülkemizde özellikle bu dönemde yoğun mesai harcayan sağlık personellerine çok teşekkür ediyor, başta Covid-19 ile mücadele eden hastalar olmak üzere tüm hastalara Allah’tan şifa diliyorum. Dualarımız sizinle. Ben iyiyim... İlginize teşekkür ederim.