Baş Belası oyuncu kadrosu: Baş Belası oyuncuları kimler konusu nedir? İşte dizinin konusu ve karakterlerin isimleri
Baş Belası oyuncu kimler sorusu dizinin ilk bölümüyle beraber merak konusu oldu. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı Baş Belası dizisi 20 Haziran Pazar günü yayın hayatına başladı. Fatih Enes Ömeroğlu'nun yapımcılığını yaptığı, yönetmen koltuğunda Murat Onbul'un oturduğu Baş Belası dizisinde çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı olan İpek'in baş komiseri Şahin Kara'yla polisiye maceraları ele alınacak. ATV ekranlarında ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkan Baş Belası dizisi pazar akşamları yayınlanacak. Peki, Baş Belası oyuncuları kimler konusu nedir? İşte, dizinin konucu ve oyuncuları hakkında bilgiler.
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Baş Belası oyuncuları dizinin ilk bölümü ile beraber dikkatleri üzerine topladı. ATV ekranlarında 20 Haziran Pazar akşamı yayın hayatına başlayan Baş Belası dizisinde İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, gibi oyuncular yer alıyor. Baş Belası'nın birinci bölümünde; Evli, mutlu, çocuklu bir ev hanımı olan İpek Gümüşçü, yakın arkadaşı Nazlı'nın aldatıldığını öğreniyor. İrem Helvacıoğlu İpek Gümüşçü, Seçkin Özdemir ise Şahin Kara karakterine hayat veriyor.
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BAŞ BELASI DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
İrem Helvacıoğlu (İpek Gümüşçü)
Seçkin Özdemir (Başkomiser Şahin Kara)
Dilara Aksüyek (Nazlı Tüzün)
Bülent Düzgünoğlu
Neşe Baykent
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Taner Rumeli
Yılmaz Kunt
Buçe Buse Kahraman (Nermin Kuşçu)
Ali Mert Yavuzcan
Ergül Miray Şahin
Özgür Cem Tuğluk
Eyüp Mert İlkıs
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BAŞ BELASI DİZİSİ KONUSU
Kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor. İpek'in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet bürö baş komiseri Şahin Kara'yla sık sık karşı karşıya getirecek. 'Baş Belası' birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayeleri barındırıyor.
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BAŞ BELASI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
ARC Film tarafından çekilen Baş belası dizisi, 20 Haziran Pazar günü izleyici ile buluşacak. Polisiye türünde yayınlanacak olan dizi, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çekiliyor.
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BAŞ BELASI İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Evli, mutlu, çocuklu bir ev hanımı olan İpek Gümüşçü, yakın arkadaşı Nazlı'nın aldatıldığını öğrenir. Polisiye öykülere çok meraklı olan psikoloji mezunu İpek, arkadaşıyla birlikte bu olayı çözmek üzere ipuçlarının peşine düşer ve kendisini bir cinayet soruşturmasının ortasında bulur. Davayı soruşturan cinayet büro başkomiseri Şahin Kara'ya şüpheli olarak ifade vermek zorunda kalan İpek'in hayatı ortaya çıkan delillerle tamamen değişir.
İpek'in yıllardır içinde olduğu muhteşem hayatı bir yanılsamadan ibarettir. Hayatı alt üst olan İpek'in kendini toplaması için çözmesi gereken bir bilmece vardır. Bu bilmeceyi çözmenin yolunu arayan İpek, emniyete psikolog alınacağını öğrenir. Annesinin tüm itirazlarına rağmen mülakata girip işe alınır ancak kendini pek de hoşlanmadığı Şahin Kara'yla birlikte çalışırken bulacaktır. Şahin ise İpek'e güvenmemekte ve onun gibi bir kadının cinayet büronun dünyasına asla ayak uyduramayacağını düşünmektedir.