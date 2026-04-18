Baş başa yemek

1 Mayıs’ta sinemalarda
Necip Fazıl Kısakürek’in eseri “Bir Adam Yaratmak”, beyazperdeye taşındı. Filmin galası önceki akşam Ankara’da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Yönetmenliğini Murat Çeri’nin üstlendiği filmin oyuncuları Engin Altan Düzyatan, İsmail Hakkı, Deniz Barut, Hakan Meriçliler galaya katıldı.Film, bir yazarın kendi kaderiyle girdiği amansız mücadeleyi ve varoluşsal sancılarını merkezine alıyor. “Bir Adam Yaratmak”, 1 Mayıs tarihinden itibaren Türkiye genelinde 300 salonda vizyonda.