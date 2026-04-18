Baş başa yemek

Anne babalara iş düşüyor

Kayra Şenocak önceki gün eşi Ayşe Şenocak ile Nişantaşı City’s içinde görüntülendi. Oyuncu, Kahramanmaraş’ta yapılan okul saldırısı sonrası ekrandaki şiddet olaylarının gündeme gelmesine dair şunları söyledi: “Sadece dizilere bağlamamalı. Ne yazık ki o dijital platformdaki oyunlar da etken diyorlar. Ne yazık ki şiddet çok fazla. İçimiz parçalandı, kahrolduk. Korkunç bir şey. İnşallah bir önce toparlanıp ve gerekli önlemler alınır. Bence okullara güvenlik görevlisi getirilmesi gerekiyor. Bu bir zafiyet ama çocuklara bağlamak doğru değil, anne-babalara da çok fazla iş düşüyor.” ■ Behlül AYDIN